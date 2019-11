Il prossimo venerdì 22 novembre 2019 andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la 6^ ed ultima puntata della terza stagione de L'Isola di Pietro con protagonisti Gianni Morandi, Francesco Arca, Chiara Baschetti e Francesca Chillemi. Secondo le ultime anticipazioni, il finale di stagione sarà ricco di novità e colpi di scena e verrà finalmente a galla la verità sull'omicidio della giovane Chiara.

Inoltre, c'è da dire che i fan rimarranno con il fiato sospeso fino all'ultimo, in quanto ci sarà un personaggio in particolare che cercherà in tutti i modi di depistare le indagini con la sua confessione. Infatti Monica confesserà di aver ucciso Chiara.

Inoltre, sempre secondo le ultime anticipazioni di questo finale di stagione della fiction ambientata a Carloforte, ci potrebbe essere una quarta stagione.

Però la conferma di questa notizia potrebbe arrivare nei giorni successivi alla messa in onda dell'ultima puntata. Inoltre, proprio in quest'ultimo appuntamento ci potrebbero anche essere degli addii importanti come quello di Valerio Ruggeri che alla fine del caso potrebbe decidere di chiedere il trasferimento.

Monica confesserà di essere la colpevole dell'omicidio di Chiara

Secondo le ultime news del finale di stagione de L'Isola di Pietro 3, l'insegnante di educazione fisica Monica Mirafiori confesserà di essere la colpevole dell'omicidio di Chiara.

Però molte cose non torneranno della sua versione dei fatti e alla fine la polizia non si 'berrà' la storia che le donna sia un'assassina. Quindi, l'ipotesi più accreditata di Elena e Valerio è che la professoressa stia coprendo qualcun altro. Però resta da capire chi sia questa persona e questo si scoprirà solo con la messa in onda della prossima puntata.

Intanto, nel magazzino dei reperti della polizia verrà rinvenuta una felpa fuori posto.

Però il vice questore Ruggeri farà di tutto per portare i colleghi a concentrarsi su altro e non sul misterioso uomo che usciva di notte dal loro magazzino. Quest'ultimo era proprio Valerio, che però al momento non vuole far sapere quello che sta facendo.

Diego vuole formare una famiglia con l'infermiera Margherita per il bene di Anna

Inoltre, sempre secondo le ultime anticipazioni sul finale di stagione, Caterina si riavvicinerà in tutti i modi al poliziotto Diego.

Però poi la figlia di Elena Sereni scoprirà un segreto sul conto del ragazzo che la lascerà senza parole. Resterà da capire cosa nasconderà il padre di Anna. Intanto, il pediatra Pietro Sereni deciderà di stare vicino al padre della bambina quando verrà a conoscenza che ha intenzione di andare a vivere con Margherita per creare una famiglia per la piccola Anna. Infine, ci potrebbe essere anche l'addio di Valerio Ruggeri dal cast della possibile quarta stagione de L'Isola di Pietro.

Non resta che aspettare la messa in onda dell'ultimo episodio per scoprire l'assassino di Chiara e tutte le altre novità. Inoltre, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere la 5^ puntata in diretta tv, c'è la possibilità di poterla rivedere sulla piattaforma di Mediaset Play.