Da qualche giorno sul web e sui social non si fa altro che parlare del presunto scontro a distanza tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. A quanto pare, infatti, tra le due reginette dei social non correrebbe buon sangue e in queste ore la De Lellis ha postato una serie di stories al vetriolo che in molti ritengono fossero indirizzate proprio alla signora De Martino. I primi a riportare la notizia dell'astio tra i due era stato il settimanale 'Chi' il quale aveva parlato di un presunto flirt tra Belen e Andrea Damante avvenuto quando l'ex tronista era ancora fidanzato con Giulia. A quanto pare, però, questa non sarebbe la realtà dei fatti e si vocifera che alla base di questo scontro si celerebbero motivi economici.

La frecciatina di Giulia De Lellis a Belen: motivi economici dietro la lite social?

Nel dettaglio, infatti, in queste ore la presunta querelle tra Giulia e Belen (mai smentita da nessuna delle due dirette interessate) è stata approfondita anche in televisione nel corso della trasmissione Mattino 5 condotta da Federica Panicucci. E' stato trasmesso un servizio esplicativo che ha fatto un po' il punto della situazione su quanto è successo, con le frecciatine della De Lellis che sui social è arrivata a dire di non voler raccontare la verità e la sua versione dei fatti per evitare di rovinare famiglie!

In un primo momento su 'Chi' si era vociferato che dietro questa situazione ci fossero dei motivi che avevano a che fare con le 'corna' e in particolar modo con un flirt tra Belen e Damante avvenuto ai tempi della relazione con la De Lellis. Eppure, dalle ultime indiscrezioni riportate oggi dalla pagina Very Inutil People, sembrerebbe che dietro questo astio e le presunte frecciatine si celerebbero motivi che potrebbero avere a che fare con gli affari economici.

Come si evolverà questa situazione tra le due regine di Instagram? Faranno chiarezza in prima persona su questa vicenda? In attesa di scoprire tutte le novità, vi diciamo che Belen in queste ore ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha avuto modo di parlare di quelli che potrebbero essere i suoi progetti futuri.

Il futuro di Belen Rodriguez: 'Sto scrivendo la sceneggiatura di una fiction'

La showgirl argentina, per esempio, ha rivelato che sta scrivendo la sceneggiatura di quella che potrebbe essere una nuova fiction televisiva.

E quando le hanno chiesto 'Torneresti come concorrente all'Isola dei famosi?', la showgirl ha risposto dicendo che accetterebbe soltanto se potesse partire assieme ai suoi compagni d'avventura di Tu si que vales. Una missione decisamente improbabile se non impossibile da concretizzarsi.