Le travolgenti avventure della popolare serie televisiva Il Paradiso delle signore, ambientata nel negozio più lussuoso di Milano, sono sempre più appassionanti. Gli spoiler relativi a ciò che succederà nell’episodio in onda il 20 novembre 2019 annunciano che la giovane ereditiera Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) crederà di avere parecchie possibilità per fare breccia nel cuore di colui che ha sempre amato.

Si tratta di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) che non riuscirà proprio a risollevarsi per il fatto che la sua amata Nicoletta Cattaneo sia partita con il marito Cesare Diamante e la piccola Margherita. La figlia di Flavia, quindi, coglierà l’occasione al volo per far ricadere tra le sue braccia il primogenito di Umberto con la certezza che questa volta non riceverà un due di picche.

Riccardo trascorre un giorno in solitaria, Umberto e Adelaide ancora alleati

Nella ventottesima puntata in programmazione mercoledì 20 novembre 2019 Luciano e Silvia, nell'intimità del tetto coniugale, approfitteranno della situazione per cercare di rafforzare il loro rapporto.

I coniugi Cattaneo, anche se sentiranno ancora la mancanza di Nicoletta, attenderanno con grande attesa le festività natalizie per riabbracciare Federico. Nel contempo Riccardo non riuscirà per niente a riprendersi visto, che a causa dell’addio di Nicoletta, deciderà di trascorrere un giorno lontano da tutti. Il giovane Guarnieri si allontanerà dai familiari e dall’amico Cosimo rifugiandosi nella villa di Rapallo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Successivamente Umberto e Adelaide continueranno a portare avanti la loro diabolica alleanza. Il commendatore e la contessa vorranno riuscire ad impadronirsi del patrimonio delle Brancia Di Montalto il prima possibile.

Ludovica decisa a riconquistare il giovane Guarnieri, Marta annuncia la sua gravidanza

Ludovica sarà l’unica a reagire in modo positivo quando verrà a conoscenza della partenza della moglie di Cesare Diamante.

La ricca ereditiera, in particolare, crederà che essersi sbarazzata della sua rivale in amore sia un segno del destino e che avrà ancora possibilità per riconquistare Riccardo. Vittorio e Marta, al settimo cielo, faranno un annuncio clamoroso visto che i loro rispettivi parenti apprenderanno che la famiglia si allargherà. La lieta notizia della gravidanza della moglie del Conti arriverà anche alle orecchie delle veneri del grande magazzino e ovviamente verrà accolta con tanto entusiasmo.

Infine Agnese e Armando per pura coincidenza si ritroveranno a cena insieme a casa dei Cattaneo: la modellista del Paradiso e il capo magazziniere avranno quindi modo di conoscersi meglio.