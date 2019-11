In queste ore stanno facendo molto discutere le dichiarazioni rilasciate da Giulia De Lellis sulla sua pagina Instagram, dove ha lanciato delle frecciatine decisamente al vetriolo. L'ex volto di Uomini e donne, diventata ormai una delle influencer più apprezzate e amate dal pubblico italiano, ha postato delle stories dove dice di voler stare zitta, anche se poi quando vede persone che fanno o dicono determinate cose, proprio non ce la fa.

Tuttavia la De Lellis non ha voluto fare i nomi, precisando che nel caso in cui lo avesse fatto di sicuro avrebbe rovinato famiglie. Sui social è partito subito il toto-nome della destinataria di queste frecciatine e c'è chi ipotizza che siano indirizzate a Belen Rodriguez, come riportato anche dal Giornale.

Il duro attacco della De Lellis su Instagram

Nel dettaglio, infatti, Giulia su Instagram ha dichiarato che lei deve continuare a stare zitta perché se decide di parlare, di sicuro rovina delle famiglie.

'Quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti', ha dichiarato la De Lellis aggiungendo poi che desidera farsi la sua vita e, soprattutto, continuare a fare sonni tranquilli senza voler rovinare nessuno. Successivamente la De Lellis ha postato un'altra stories dove dice che il suo messaggio al vetriolo è rivolto a persone che sanno benissimo di cosa lei sta parlando. 'Io vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose', ha aggiunto Giulia che, poi, ancora ha chiosato dicendo che quando queste persone provano a fare le sue stesse cose, gli vengono malissimo.

Insomma, un duro attacco quello dell'ex volto di Uomini e donne che, ovviamente, sui social non è passato inosservato e in moltissimi hanno provato a capire a chi fosse indirizzato.

Le ipotesi che fanno pensare a Belen come destinataria delle parole al vetriolo

L'ipotesi maggiormente plausibile al momento è che la De Lellis abbia lanciato la frecciatina al vetriolo nei confronti di Belen Rodriguez, ex fidanzata di Andrea Iannone.

Quest'ultimo ora fa coppia fissa con Giulia mentre la showgirl argentina è tornata con il marito Stefano De Martino.

Se davvero Belen è la destinataria di questo sfogo sibillino, il motivo potrebbe essere legato ai tutorial di trucchi su Instagram avviati dalla stessa, strategie di marketing che sono da tempoo una prerogativa del successo social di Giulia De Lellis. A rafforzare l'ipotesi che l'ex di Iannone abbia in qualche modo a che fare con le parole dell'influencer anche un intervento social della stessa Rodriguez che ha messo nel mirino un filtro che viene spesso usato nei post di IG, chiedendosi come si faccia a parlare con tali colori sul volto.

Guarda caso quel filtro viene spesso utilizzato da Giulia, adottato anche durante il suo sfogo al vetriolo. Possibile che tra le due ci sia un po' di maretta? Lo scopriremo presto.