Tra le coppie più seguite e, al tempo stesso, più discusse di questa stagione di Uomini e donne vi è quella composta da Ida e Riccardo i quali, dopo vari tira e molla, hanno scelto di riprendere in mano le redini della loro relazione e di darsi una seconda chance. I due sono così usciti assieme dallo studio della trasmissione televisiva di Canale 5 e, in queste ore, hanno rilasciato la prima intervista sulle pagine del Magazine di U&D, dove abbiamo visto che la Platano ha ammesso che continua ad avere dei dubbi su Riccardo e che da quando c'è stato il ritorno di fiamma non si sono ancora rivisti da soli.

Ida e i dubbi dopo il ritorno di fiamma con Riccardo a U&D

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Ida nel corso della lunga intervista che ha concesso al settimanale di Uomini e donne ha dichiarato che, fino a poche settimane fa, era molto titubante all'idea di dover ridare una seconda possibilità a Riccardo dopo tutto quello che hanno vissuto e il modo in cui lei ha sofferto per questa separazione.

La Platano, così, non ha nascosto che sebbene sia cambiato ciò che prova nei confronti di Riccardo, ad oggi fa ancora molta fatica a credergli e ci sono delle paure che la bloccano. Ida ha dichiarato di essersi costruita una sorta di armatura intorno per potersi difendere dalle possibili delusioni che potrebbero arrivare da parte di Riccardo nei prossimi mesi.

Nonostante i dubbi e le mille paure, però, Ida non se l'è sentita di chiudere questa relazione, consapevole del fatto che il sentimento che prova nei confronti del cavaliere è vero e autentico e per tale motivo ha deciso di dargli una seconda chance e di provare a ricostruire insieme la loro relazione.

Nel corso dell'intervista che la dama di Uomini e donne over ha concesso al magazine ha anche svelato che, da quando c'è stato il ritorno di fiamma nello studio della trasmissione della De Filippi, lei e Riccardo non si sono ancora visti. Hanno avuto modo di sentirsi telefonicamente tutti i giorni ma non hanno ancora trovato modo e tempo per vedersi e trascorrere del tempo assieme.

La coppia Ida-Riccardo ancora non si è rivista

Ida ha ammesso che, in un primo momento, voleva scendere giù a Taranto per trascorrere il weekend con il cavaliere ma alla fine hanno optato di vedersi a Roma, a metà strada.

La Platano ha anche ammesso che sta cercando di evitare le discussioni e quindi di mantenere un comportamento 'pacifico' nei confronti del cavaliere.

'Ho ancora paura, però, per Riccardo ho già sofferto molto', ha aggiunto la dama di Uomini e donne, ammettendo che proprio questo dolore le ha dato la forza necessaria per tornare a credere in questa relazione. Andrà tutto per il verso giusto? Lo scopriremo nelle prossime ore.