Domenica 3 novembre, su Rai 2, torna con una nuova puntata lo show 'Che tempo che fa'; lo storico programma della Rai, condotto da Fabio Fazio, vedrà anche nella giornata odierna la partecipazione di molti ospiti.

La più attesa è sicuramente Fanny Ardant, l'attrice francese che annovera una filmografia ampissima, ma negli ultimi dieci anni si è riscoperta anche regista, dirigendo tre film (l'ultimo dei quali nel 2016).

L'attrice, inoltre, nel corso della sua carriera ha anche recitato in numerosissimi spettacoli teatrali. Una carriera ricchissima, dunque, che le ha permesso di vincere anche numerosi premi (tra cui un premio Cesar e due nastri d'argento).

'Che tempo che fa', tutti gli ospiti di Fazio

Fanny Ardant, dunque, verrà intervistata da Fabio Fazio e presenterà il film 'La Belle Époque', una commedia che la vede nei vesti di una delle protagoniste e che uscirà nelle sale italiane in 7 novembre.

Ma Fanny non sarà l'unica ospite che vedremo dalle ore 21:00 su Rai 2; è prevista, infatti, un'intervista a Edoardo Leo, Fabio de Luigi e Giampaolo Morelli: i tre attori presenteranno il loro ultimo film 'Gli uomini d'oro'.

Nel corso della serata, poi, è prevista una intervista a Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace che lo scorso settembre ha potuto fare ritorno nel suo paese dopo 11 mesi di lontananza obbligatoria.

Fabio Fazio poi intervisterà anche Lorenzo Mattotti, famoso fumettista italiano che presenterà il suo film d'animazione 'La famosa invasione degli orsi in Sicilia' in uscita il prossimo 7 novembre: nel film sentiremo anche la voce del grande Andrea Camilleri (che ha dato la voce al Vecchio Orso).

Inoltre è prevista anche una partecipazione di Manuel Bortuzzo: il 5 novembre uscirà il suo libro 'Rinascere'. Infine, è previsto anche un monologo inedito del comico Enrico Brignano. L'appuntamento con 'Che tempo che fa' è previsto dalle ore 21:00.

'Che tempo che farà' e 'Che tempo che fa-il tavolo': tra gli ospiti Giusy Ferreri

Come ogni domenica 'Che tempo che fa' sarà anticipato da 'Che tempo che farà', condotto da Fabio Fazio e che va in onda dalle 19:40 alle 20:30. In questa 'anticipazione' del programma vero e proprio saranno ospiti Fabio Volo e Walter Veltroni: il primo presenterà il suo ultimo libro 'Una gran voglia di vivere', mentre il secondo presenterà il suo libro 'Assassinio a Villa Borghese'.

Prevista poi la partecipazione di Ale e Franz, Fabio de Luigi, Raul Cremona e Gigi Marzullo.

Infine, al 'Tavolo' di 'Che tempo che fa' è prevista la partecipazione di Giusy Ferreri (che in questi giorni è nelle radio con il singolo 'Momenti Perfetti', di Valentina Bellè (in onda tutti i mercoledì sera con 'Volevo fare la Rockstar', fiction di Rai 2) e di Teo Teocoli.

Tutti gli appuntamenti con 'Che tempo che fa' saranno visibili anche in streaming sul sito di 'Rai Play'.