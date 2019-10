Sabato 26 ottobre si è tenuta un'altra registrazione di Uomini e donne dedicata al trono over. Dopo il ritorno di fiamma di Ida e Riccardo, la coppia è tornata in studio al cospetto di Maria De Filippi. A quanto pare ci sono state delle lamentele da parte della Platano sul conto di Guarnieri. L'attenzione si è focalizzata anche su Gemma Galgani la quale ha ricevuto un due di picche da Jean Pierre ma, in compenso, ha conosciuto un nuovo cavaliere. A rivelare questi dettagli in anteprima è stato il portale 'Il Vicolo delle News' nel quale è stata riportata anche l'assenza di Pamela.

Anticipazioni trono over Uomini e Donne: Gemma 'dimentica' Jean Pierre con un cavaliere più giovane

Ne sono accadute di cotte e crude all'interno della registrazione di U&D del 26 ottobre. In studio è arrivato un nuovo cavaliere per Gemma Galgani, si tratta di Juan Luis, 57enne, originario del Venezuela. Dal momento che Gemma è del 1950, i due hanno circa 12 anni di differenza. Ebbene, il nuovo arrivato, una volta presentato da Maria De Filippi, si è detto emozionato di fare la conoscenza della Galgani e l'ha riempita di complimenti.

Grazie a questa galanteria, l'uomo è riuscito ad aprire uno spiraglio nel cuore di Gemma la quale si è detta attratta ed interessata. Tina Cipollari non ha voluto perdere altro tempo e, per far entrare i due in intimità, ha subito lanciato il gioco dell'uva. Durerà o anche questa storia naufragherà come le altre?

Archiviata questa parentesi, l'attenzione si è riversata sugli altri protagonisti del trono over di Uomini e Donne.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Non è passata inosservata l'assenza misteriosa di Pamela. La redazione non ha fornito alcuna spiegazione in merito. Infine si segnala anche il ritorno inaspettato, dopo alcuni anni d'assenza, di Samuel Baiocchi, ex pretendente di Barbara De Santi.

Ida Platano si lamenta di Riccardo Guarnieri: scatta il bacio passionale in studio

Per quanto riguardano Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ci sono state delle lamentele da parte di lei.

Come ben sappiamo, la parrucchiera di origini siciliane e il pugliese hanno deciso di darsi un'altra opportunità. Ma nella registrazione del 26 ottobre, Ida ha avuto delle rimostranze da fare. La Platano ha lamentato la mancanza di trasporto fisico da parte di lui. Nel dettaglio, così come riportato da 'Il Vicolo delle News', ogni volta che i due si trovavano a letto insieme, Riccardo si sarebbe addormentato.

Il Guarnieri non si è mostrato d'accordo ed ha subito parlato di un certo bacio passionale datole alla stazione. Ida ha prontamente negato tutto. Infine, incitati dal pubblico di Maria De Filippi, Ida e Riccardo si sono scambiati un bel bacio.