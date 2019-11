Il finale di una serie è sempre un momento ricco di emozioni perché, tra addii inevitabili e reunion inattese, i telespettatori giungono insieme ai personaggi che hanno tanto amato alla fine di un viaggio. Arrow, la serie che ha dato vita all'universo televisivo di The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl (dopo il passaggio da CBS a The CW) e l'ultima arrivata Batwoman, si concluderà quest'anno con l'ottava stagione e condurrà al crossover 'Crisi sulle Terre Infinite'.

In occasione del finale tornerà in scena il personaggio di Felicity Smoak, la brillante hacker nonchè grande amore di Oliver Queen, aka Green Arrow. L'anticipazione è arrivata da Entertainment Weekly. Lo stesso interprete dell'eroe protagonista, Stephen Amell, sui social ha dato il bentornato ad Emily Bett Rickards, l'attrice che dà il volto a Felicity.

Felicity Smoak tornerà nel finale di Arrow 8: le conferme sui social

L'ultimo episodio di Arrow 8 sarà un'occasione per dire addio a uno di quei personaggi che non è stato salutato adeguatamente.

Si tratta di Felicity Smoak la cui ultima apparizione risale al finale della settima stagione. La porta per un eventuale ritorno del personaggio non è mai stata chiusa e la sua comparsa nel finale, mai esclusa e sicuramente attesa dal pubblico, non fa che accrescere l'hype dei fan. Secondo quanto anticipato su Instagram da Entertainment Weekly, il personaggio interpretato da Emily Bett Rickards tornerà in occasione dell'ultima puntata della serie.

Stephen Amell ha comunicato la notizia su Twitter dicendo che i fan sentiranno nei prossimi mesi tante anticipazioni sull'episodio finale ma preferisce che la apprendano da lui. E conclude con 'Bentornata Emily'. I fan si sono subito mostrati entusiasti all'annuncio e il post ha ricevuto migliaia di commenti gioiosi e ansiosi di vedere riunita la coppia ancora una volta.

L'ultima apparizione di Felicity Smoak prima del ritorno: l'incontro con The Monitor nell'ultimo episodio di Arrow 7

L’ultima volta che il pubblico ha visto il personaggio di Felicity come series regular è stata nel finale della settima stagione di Arrow.

Quasi verso la conclusione dell'episodio, The Monitor appare a Oliver e Felicity con l'intenzione di ottenere dall'arciere quanto promesso nel crossover 'Elseworld' in cambio della salvezza di Barry/The Flash e Kara/Supergirl. Il multiverso infatti richiede il sacrificio di Oliver per prevenire l'imminente Crisi e salvare milioni di vite. Alcuni decenni dopo Felicity e i figli Mia e William si recano sulla tomba di Oliver.

Poco dopo la donna incontra The Monitor che le dice di portarla in un posto da cui non potrà più fare ritorno. Lei risponde che aspetta da molto tempo di poterlo rivedere e che è pronta, dopodiché va via con lui in una sorta di tunnel temporale. Dove andrà Felicity? Dopo l'annuncio del suo ritorno il pubblico si aspetta che la donna raggiunga Oliver. Dove si ritroveranno? Il modo in cui avverrà nella serie il ricongiungimento della coppia Oliver-Felicity è ancora un mistero, perciò non resta che attendere i prossimi spoiler.