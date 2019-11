L'avventura di Gianmarco Onestini, fratello dell'ex tronista di Uomini e Donne Luca, al Gran Hermano Vip 7 (versione spagnola del Grande Fratello Vip italiano) è terminata il 7 novembre in maniera piuttosto complicata. Il fratello maggiore Luca, presente in studio, è intervenuto in difesa del fratello, dando vita ad una accesa discussione con il conduttore del programma. L'Onestini junior, ultimamente, è stato al centro di numerose critiche riguardo al flirt avuto con Adara Molinero, sua collega nella casa.

Gianmarco Onestini innamorato della modella Adara Molinero

Il feeling instaurato tra Gianmarco Onestini e la modella Adara Molinero ha scatenato, nei giorni precedenti, diverse polemiche sia in Spagna che in Italia. Tale sintonia non è piaciuta al pubblico spagnolo che ha deciso di eliminarlo: il motivo per il quale questa intesa non è stata molto apprezzata dai telespettatori si deve al fatto che la top model iberica sia una donna sposata e madre di un bimbo di soli pochi mesi.

Al momento dell'eliminazione, l'Onestini junior ha salutato, tra la commozione, la top model con un grande abbraccio ricambiato. Entrato in studio, Gianmarco è stato accolto dal fratello Luca, che lo ha sempre appoggiato durante tutta la sua permanenza nella casa. La sua ''storia d'amore'', insieme alla moglie di Hugo Sierra, è stata il filone principale del dialogo avuto insieme al conduttore Jorge Javier che, alla fine, ha fatto confessare al ventitreenne originario di Castel San Pietro Terme di essersi innamorato della Molinero.

Lite in studio tra Luca Onestini ed il conduttore del GH Vip

Le domande incalzanti del presentatore non sono state affatto gradite dall'Onestini senior che ha perso il controllo della situazione e si è lasciato andare ad un duro sfogo: ''È mio fratello, non potete trattarlo così. Chiedo rispetto''. Il conduttore Jorge Javier, tuttavia, ha tentato di riportare la quiete in studio, ma la polemica non è terminata poiché il fidanzato di Ivana Mrazova ha continuato ad inveire contro il presentatore dicendo che presto parlerà di cose di cui nessuno è al corrente.

È in quel momento che il presentatore ha perso le staffe e ha minacciato Luca di allontanarlo dallo studio, ma la replica di quest'ultimo non si è fatta attendere: ''Se vado io, mio fratello viene con me'', ha chiosato.

Gianmarco Onestini si prepara a tornare in Italia

Luca Onestini è già tornato nel Bel Paese, ma Gianmarco si trova ancora a Madrid, dove rimarrà per un altro po' di tempo. Nelle scorse ore i due si sono mostrati attraverso una IG Stories felici e sorridenti, segno che, con l'appoggio della propria famiglia, si possono superare anche dei momenti difficili.

E chi lo sa, magari la modella Adara, dopo essere uscita dalla casa, potrà cercare un confronto con l'ex coinquilino e dare un taglio alle polemiche scatenatesi negli ultimi tempi!