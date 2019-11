Sono passate meno di 24 ore dall'ultima registrazione di Uomini e donne Over: le anticipazioni del web, hanno informato i fan dell'ennesima lite che c'è stata in studio tra Ida e Riccardo. Oggi, domenica 10 novembre, il cavaliere ha pubblicato su Instagram una Stories in cui appare sorridente al fianco della compagna: i due viaggiavano insieme in treno, probabilmente verso la città di lei, Brescia.

Ida e Riccardo si chiariscono dopo la discussione a U&D

Il tira e molla tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, continua: in un solo giorno, infatti, i due hanno sia discusso furiosamente che fatto pace. A confermare la serenità ritrovata dalla coppia, è stato il cavaliere del Trono Over con un video che è apparso sul suo profilo Instagram nella tarda mattinata di oggi, domenica 10 novembre.

Il pugliese, probabilmente per smentire le voci che stavano circolando da qualche ora su una possibile rottura con la fidanzata, si è immortalato con lei mentre viaggiavano in treno.

La Stories condivisa dal personal trainer poco tempo fa, ha rasserenato anche i tantissimi fan di una delle coppie più litigiose tra quelle che sono nate nel programma di Maria De Filippi.

Il giorno successivo alla registrazione in cui hanno litigato per le solite incomprensioni caratteriali, dunque, la dama e il compagno hanno deciso di mettere da parte il rancore e concedersi un periodo di tranquillità lontano dalle telecamere.

Ida disperata in camerino dopo lo scontro con Riccardo

La notizia del viaggio in treno che hanno fatto oggi la Platano e Guarnieri, arriva a pochissime ore dalla divulgazione delle anticipazioni della puntata del Trono Over del 9 novembre. Ieri, dunque, Ida e Riccardo sono stati nuovamente ospiti di una registrazione di Uomini e Donne per parlare degli sviluppi che ha avuto la loro tormentata storia d'amore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Il blog "Vicolo delle News" ha informato i fan della coppia che la dama si è lamentata ancora una volta del poco trasporto fisico che il fidanzato sembra avere nei suoi confronti: il pugliese, stanco di essere messo in dubbio, ha criticato la sua dolce metà.

Quando Armando Incarnato è intervenuto per dire che, secondo lui, il "collega" si è riavvicinato alla ex soltanto dopo averla vista interessarsi ad un'altra persona (il napoletano stesso), quest'ultimo ha perso le staffe ed ha abbandonato lo studio in preda all'ira.

La bresciana ha seguito immediatamente Guarnieri dietro le quinte ma, dopo qualche minuto, le telecamere l'hanno ripresa mentre piangeva disperata in camerino da sola.

Stando al video che Riccardo ha pubblicato qualche ora fa su IG, sembra che lui ed Ida siano riusciti a trovare un punto d'incontro dopo la puntata, questo almeno fino alla prossima registrazione.