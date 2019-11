Il Collegio 4 anticipazioni quinta puntata da non perdere. Il docu-reality torna su Rai 2 martedì 19 novembre alle 21:20 con molte novità. La situazione all'interno della scuola è molto complicata. Gli studenti sembrano intolleranti alla disciplina, fatto che non passerà inosservato all'ispettore scolastico. Il suo ultimo rapporto indispettirà talmente il Preside da fargli prendere una decisione drastica.

Maschi e femmine seguiranno le lezioni separati. Nella puntata di domani inoltre, i telespettatori assisteranno ad un litigio davvero acceso che potrebbe avere serie conseguenze sul futuro scolastico dei due interessati.

Il Collegio 4 anticipazioni quinta puntata del 19 novembre

Come sempre, non mancheranno i colpi di scena nella quinta puntata del docu-reality Il Collegio 4, in onda il 19 novembre su Rai 2.

Gli studenti, quest'anno sono stati catapultati con una sorta di viaggio temporale negli anni '80. Dovranno impararne usi e costumi, migliorando nello stesso tempo le loro abilità di interazione con adulti e coetanei. E' proprio la relazione che sembra avere molto problemi in questa edizione, visti i continui litigi, le provocazioni ai danni dei professori e i dispetti tra gli studenti.

Nella quinta puntata, il Preside leggerà insieme ai colleghi professori un preoccupante rapporto scritto dall'Ispettore scolastico.

In seguito agli innumerevoli episodi spiacevoli, si prenderà una decisione drastica. Maschi e femmine verranno separati e non studieranno insieme. Nel frattempo, verrà programmata un'altra gita, questa volta dal Professor Maggi. Il tema sarà, si spera, occasione di riflessione interiore.

Lite furibonda all'interno de Il Collegio 4

Durante le lezioni separate, le ragazze seguiranno lezioni d'arte e musica.

In particolare, dovranno dimostrare di saper usare un altro oggetti cult degli anni '80, il walkman. I ragazzi invece, impareranno a cantare un successo di Lucio Dalla. Stando alle anticipazioni de Il Collegio 4, all'interno della scuola ci sarà una lite davvero accesa, forse una delle più difficili da sedare. Le conseguenze potrebbero essere molto serie per i due studenti coinvolti.

Aria più leggera e clima disteso durante la gita scolastica, che darà l'occasione ai ragazzi di riscoprire il rapporto con la natura.

Di sera, davanti ad un suggestivo falò, gli studenti si ritroveranno a parlare dei loro sogni e a descrivere che cosa sia per loro la felicità, un tema che spesso viene sottovalutato. Ritornati alla vita scolastica, sarà necessario prendere una decisione difficile per il futuro della classe, di cosa si tratta? Si saprà nella quinta puntata de Il Collegio 4 in onda su Rai 2 martedì 19 novembre.