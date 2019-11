Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne e martedì 19 novembre andrà in onda una nuova puntata dedicata al trono over così come è stato anticipato sul sito WittyTv in queste ultime ore. Occhi puntati ancora una volta sulla coppia composta da Ida e Riccardo che continuano ad essere alle prese con un momento estremamente difficile che riguarda la loro relazione. I due, infatti, non riescono a trovare un punto di incontro dopo aver maturato la decisione di tornare assieme e anche nella puntata di domani pomeriggio non mancheranno i momenti di dibattito e scontro in studio. In particolare Guarnieri non nasconderà il suo disappunto per come si sta evolvendo il rapporto: "Così non voglio continuare".

Le anticipazioni su Uomini e donne del 19 novembre: Ida e Riccardo sempre più in crisi

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne in onda martedì pomeriggio rivelano che si partirà con le dichiarazioni di Tina Cipollari che riprenderà il discorso di Riccardo e difenderà la Platano. "Se tu vai a dormire con una donna che è come tua sorella, cosa deve pensare?" - dirà l'opinionista del programma di Canale 5 mentre la bella Ida scoppierà in lacrime.

Una situazione decisamente delicata quella tra i due protagonisti del trono over che sembrano essere giunti ad un punto di non ritorno. E poi ancora Riccardo punterà il dito contro la sua fidanzata dicendo che dovrebbe fare altro nei suoi confronti e, soprattutto, che non dovrebbe avere lo stesso atteggiamento che ha già avuto in passato. La Platano, a sua volta, chiederà a Guarnieri in quale modo dovrebbe comportarsi per avere le sue attenzioni.

Una situazione delicata che darà modo anche ad Armando di intervenire in prima persona. Il cavaliere, che ha provato ad avere una relazione con la Platano, punterà il dito contro Riccardo accusandolo di essere quel tipo di persona che si preoccupa soprattutto di quello che la gente pensa di lui e non del suo rapporto con la Platano.

Barbara corteggia Juan Luis

Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne del 19 novembre, inoltre, rivelano che il vero colpo di scena arriverà quando Riccardo si alzerà dalla sua sedia dicendo che lui in questo modo non ha intenzione di continuare.

"Vedi come sto" - dirà Guarnieri di fronte ad Ida, sempre più provata da questa situazione mentre a stento riuscirà a trattenere le lacrime.

Ma non è finita qui, perché gli spoiler su Uomini e donne di martedì pomeriggio, rivelano che i riflettori saranno ben puntati anche su Barbara De Santi. La padrona di casa del dating show rivelerà che la dama si è 'prenotata' per un ballo con Juan Luis, il cavaliere che in queste settimane sta approfondendo la conoscenza e la frequentazione con Gemma Galgani.

I due si cimenteranno in una performance che non sarà gradita dalla dama torinese.