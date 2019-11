Prosegue su Rai 2 la messa in onda de Il Collegio 4, il Reality Show guidato quest'anno da Simona Ventura, che vede protagonisti un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, i quali sono stati portati indietro nel tempo, precisamente agli anni '80. Il programma, settimana dopo settimana, sta appassionando una platea sempre più vasta di spettatori tuttavia non mancano le polemiche, alcune delle quali aizzate dagli stessi concorrenti.

Per esempio la giovane Mariana Aresta ha fatto sapere sui social di non aver gradito il taglio scene che sarebbe stato fatto dalla produzione in queste settimane.

Mariana contro Il Collegio 4: 'Montano le scene in modo strano'

Nel dettaglio, infatti, Mariana ha deciso di rispondere ad un po' di domande che in queste ore le sono state fatte dai suoi centinaia di migliaia di followers su Tik Tok. La collegiale ha puntato il dito in particolar modo contro la produzione e il montaggio del reality show.

Quando le hanno chiesto cosa ne pensasse quando aveva modo di rivedersi in televisione, Mariana ha dichiarato che l'effetto è 'super strano' perché 'montano le scene in modo strano, quindi sembriamo persone stra diverse'. E poi ancora la ragazza dice di essere dispiaciuta del modo in cui è apparsa ai telespettatori de Il Collegio 4; tuttavia, non sarebbe colpa sua, bensì delle scene che sarebbero state tagliate dalla produzione del reality.

E a proposito della discussione che c'è stata con Chiara, la giovane Mariana ha svelato su Tik Tok che sarebbe andata subito a scusarsi con la sua 'rivale' ma la scena delle sue argomentazioni sarebbe stata tagliata al montaggio del reality. Quando, però, le chiedono se sia tutto finto, la Aresta ha precisato che non è affatto così e che lei stessa sarebbe stata la prima a dirlo.

La quarta edizione de Il Collegio segna il record di ascolti in tv

Nonostante le varie polemiche, però, va detto che questa quarta edizione de Il Collegio è quella maggiormente riuscita dal punto di vista degli ascolti.

La media attuale, infatti, risulta essere di oltre 2.4 milioni di spettatori a settimana con uno share che supera costantemente la soglia del 10%. Addirittura, la puntata trasmessa la scorsa settimana ha registrato il record assoluto con oltre l'11% di share e picchi che hanno raggiunto la soglia del 15% medio in prime time.

Un risultato davvero strepitoso per il reality show che continua ad essere uno dei programmi più commentato e seguito anche sui social network, in particolar modo su Twitter.

Ogni settimana, infatti, l'hashtag ufficiale de Il Collegio 4 raggiunge la prima posizione dei trend topic di Twitter, confermando in questo modo il vastissimo gradimento dei giovani e giovanissimi per questa trasmissione.