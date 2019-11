Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 fanno luce sul complicato rapporto tra Roberta e Federico. La Pellegrino, lontana per un lungo periodo dal fidanzato, ha fatto la conoscenza del fascinoso Marcello, decisamente diverso dal Cattaneo. La Venere ne è rimasta particolarmente colpita, anche per l'aiuto che le ha dato nello smascherare il fantomatico editore interessato alla pubblicazione del libro di Federico.

Il ritorno inaspettato del ragazzo dopo il servizio militare metterà in crisi Roberta, che entrerà in una profonda crisi sentimentale. Ad approfittarne, potrebbe essere il bel Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Roberta attratta dal bel Marcello

Nelle puntate andate in onda nelle settimane precedenti, Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) ha conosciuto Marcello Barbieri (Pietro Masotti), appena trasferitosi al condominio.

Un incontro che ha destabilizzato la Venere, fino ad ora innamoratissima del fidanzato Federico, lontano da Milano per adempiere agli obblighi della leva militare.

Marcello, totalmente opposto a Federico, ha incuriosito Roberta, attratta dal suo fascino di bello e dannato, tanto da riflettere sui suoi reali sentimenti per il Cattaneo. Non dimentichiamo poi che, proprio grazie all'intervento del Barbieri, la Venere è riuscita a smascherare l'uomo che si era spacciato per un editore interessato al romanzo di Federico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Una strana situazione

Che cosa succederà nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore 4? Le anticipazioni della soap opera in onda su Rai 1 svelano che ci sarà un colpo di scena destinato a cambiare tutti gli equilibri. Ebbene, verrà il momento in cui Marcello terminerà il servizio militare. Il ritorno di Marcello a Milano non sarà particolarmente gradito a Roberta, nonostante la Venere si ostini del contrario.

Nello stesso tempo, Marcello non sarà affatto disposto a rinunciare a Roberta.

Marcello si troverà nel bel mezzo di una discussione piuttosto accesa tra Roberta Pellegrino e Federico. Ne approfitterà? Non mancheranno sorprese nel nuovo triangolo Roberta-Marcello-Federico. La Venere potrebbe completamente stravolgere i suoi piani. Nel frattempo, si evolverà la complicata situazione tra Nicoletta e Riccardo, costretti a separarsi dopo la partenza di Cesare.

Il Guarnieri non accetterà mai di perdere la sua amata e farà di tutto per ricongiungersi a lei, anche a costo di mettersi in pericolo. Stando alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, Angela troverà al Circolo una lettera di Riccardo che la spiazzerà. Che cosa avrà letto? Non resta che attendere i prossimi episodi della soap opera in onda su Rai 1.