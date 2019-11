Il Collegio 4 è giunto alla terza puntata ieri, 5 novembre, e i collegiali sono nel pieno del loro percorso. Ci sono stati molti momenti esilaranti ed altri che hanno mostrato le evidenti lacune dei ragazzi, sia nello studio che nel comportamento. A proposito di quest'ultimo, al centro della scena di questa settimana c'è Claudia Dorelfi. La ragazza potrebbe essere espulsa martedì prossimo, in seguito all'affronto fatto alla sorvegliante.

Claudia Dorelfi potrebbe essere espulsa da Il Collegio 4 nella prossima puntata

La puntata del 5 novembre de Il Collegio 4 si è conclusa con la situazione in sospeso di Claudia Dorelfi. La quattordicenne romana è finita per l'ennesima volta dal Preside, ma forse potrebbe essere davvero l'ultima. La Dorelfi nel corso della puntata ha mandato a quel paese la sorvegliante, dopo l'ordine di farsi la coda.

La prima conseguenza del suo gesto è stato l'isolamento, ma forse ci sarà di più: a fine puntata i suoi genitori sono arrivati nello studio del Preside e tutti i compagni, vedendoli davanti al cancello, hanno pensato al peggio. Maggy Gioia ha espresso la sua opinione, affermando che se Claudia dovesse essere espulsa dal collegio, le dispiacerebbe, ma poi ha aggiunto "Se lo merita". Asia, invece, alla vista dei genitori della quattordicenne romana, è scoppiata in lacrime perché la considera la persona con la quale ha legato di più all'interno del Collegio.

La decisione definitiva del Preside ancora non è nota, ma la cosa certa è che, rivolgendosi ai genitori di Claudia Dorelfi, ha detto loro che ha avuto i suoi buoni motivi per chiamarli.

La Dorelfi ha affrontato la sorvegliante e il Preside ha chiamato i suoi genitori: Asia in lacrime

Martedì prossimo ci sarà un'altra espulsione? Quello che è certo è che il percorso di Claudia Dorelfi all'interno del docu-reality non è iniziato con le migliori intenzioni.

La ragazza, in un'intervista rilasciata nella presentazione, aveva affermato di voler entrare nel collegio per prendere in giro i professori e fare caos. Nelle prime puntate, Claudia è subito emersa per i suoi atteggiamenti sopra le righe che le hanno fatto subito fare la conoscenza del Preside. Come ha già dichiarato, per la Dorelfi studiare è una perdita di tempo e oggi si trova in terza media dopo aver sfiorato la bocciatura i primi due anni.

Insomma, per Claudia l'andamento scolastico non è affatto soddisfacente e inoltre il suo comportamento litigioso e ribelle non la aiuta. Anche in famiglia la ragazza non ha un ottimo rapporto con i suoi: ha dichiarato di parlare poco con loro e di passare la maggior parte del suo tempo fuori casa. Claudia Dorelfi non è affatto un alunna modella, né fuori, né dentro il Collegio. Il Preside deciderà di darle ancora una possibilità?

Non resta che aspettare la quarta puntata de Il Collegio 4 in onda martedì 12 novembre su Rai 2 per sapere se Claudia Dorelfi sarà espulsa.