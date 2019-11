Dopo il grande successo della scorsa edizione, Canale 5 si appresta a trasmettere la seconda stagione di New Amsterdam. Il famoso Medical-Drama basato sul romanzo di Eric Manheimer, debutterà sulla rete ammiraglia Mediaset domenica 15 dicembre con un triplo episodio.

A meno di un mese dalla season premiére, i primi spoiler sul futuro dei protagonisti hanno già iniziato ad invadere il web, proponendo una serie di clamorose anticipazioni riguardanti il preoccupante incidente che ha coinvolto Georgia Goodwin, Helen Sharpe e Lauren Bloom.

Se le dichiarazioni dello showrunner sembrano confermare che per il protagonista non ci saranno conseguenze, il futuro delle tre donne rimane un'incognita.

Max Goodwin torna a lavoro dopo l'incidente

Il primo dei tre episodi di New Amsterdam in onda domenica 15 dicembre su Canale 5 si intitolerà "Your Torun" e porterà in scena le conseguenze di quanto avvenuto dopo l'incidente trasmesso nel finale della scorsa stagione.

La trama ufficiale della 2x01 annuncia, inoltre, un salto temporale di ben tre mesi. Sarà, infatti, solo grazie all'aiuto di numerosi flashback che gli spettatori comprenderanno quanto accaduto alle tre donne coinvolte una volta arrivate in ospedale. Max Goodwin, nel frattempo, dedicherà tutte le sue energie al lavoro e alla figlia appena nata Luna. Novità in vista anche per il dottor Vijay Kapoor che dovrà fare i conti con l'avanzare dell'età. Infine, Floyd Reynolds sarà alle prese con un nuovo specializzando che si rivelerà del tutto incapace nello svolgere le sue mansioni da chirurgo.

New Amsterdam 2x02: il protagonista indice un censimento in ospedale

Il secondo episodio di New Amsterdam si intitolerà “The big Picture” e si concentrerà sul censimento indetto da Max allo scopo di conoscere, in modo più approfondito, lo staff del suo ospedale. La dottoressa Castro, nuova oncologa del protagonista, estenderà invece il suo piano di trattamenti clinici ad altri pazienti del New Amsterdam Hospital.

Molto più criptica, invece, la trama che coinvolgerà il personaggio di Rynolds. Il cardiochirurgo, stando alle anticipazioni, compirà un atto di fede che lo farà stare in pace con se stesso.

Floyd Reynolds organizza il matrimonio con Evie

Il terzo ed ultimo episodio del Medical-Drama in onda domenica 15 dicembre su Canale 5 si concentrerà invece sulla vita lavorativa di Max Goodwin. Il direttore generale del New Amsterdam Hospital proporrà al consiglio un nuovo progetto: creare un sistema di infermieri a domicilio, così da poter seguire i pazienti anche dopo le dimissioni.

Un'iniziativa che però non verrà accolta positivamente. Nel frattempo Reynolds, in assenza di Evie, sarà costretto ad organizzare il suo matrimonio senza l'aiuto della compagna. Una situazione che getterà il cardiochirurgo in uno stato di profonda frustrazione a causa dei pressanti impegni lavorativi.

Queste, dunque, le anticipazioni relative ai primi tre episodi di New Amsterdam. Dopo la premiere del 15 dicembre, il Medical-Drama proporrà due nuove puntate a settimana fino a domenica fino al 5 gennaio quando verrà trasmessa la 2x10 ovvero l'ultimo appuntamento della prima parte di stagione.