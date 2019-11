Il popolare sceneggiato Il Paradiso delle signore in onda sulla rete ammiraglia Rai dal lunedì al venerdì continua a riscontrare il gradimento del pubblico. Le anticipazioni della puntata che i telespettatori vedranno il 25 novembre raccontano in esclusiva che la nuova protagonista Angela Barbieri (Alessia Debandi) non si sarà ripresa ancora del tutto dopo essere stata investita da Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker).

La sorella di Marcello, dopo aver avuto un cedimento fisico, verrà soccorsa dal primogenito di Umberto, che per farsi perdonare la accoglierà nella sua villa per farla curare al meglio. Grazie a questo evento la cameriera del circolo e il fratello di Marta avranno modo di conoscersi meglio.

Gabriella riceve una bruttissima notizia, la proposta di Agnese al figlio

Nell'episodio che verrà trasmesso in prima visione lunedì 25 novembre, la collaborazione lavorativa tra Cosimo e Gabriella inizierà a dare i suoi frutti: quest’ultima dopo aver fatto tanti sacrifici, si sentirà soddisfatta a pieno per il suo talento da stilista, non appena al Paradiso market arriveranno dall’azienda del Bergamini i nuovi abiti.

Proprio in questo momento di gioia, la Rossi riceverà una bruttissima notizia da Parigi: la fidanzata di Salvatore verrà a conoscenza che il suo insegnante Defois è gravemente malato. Intanto la signora Agnese, sempre più infastidita dalla vicinanza tra il migliore amico di Riccardo e la sua futura nuora, si stancherà di rimanere ferma a guardare. La modellista esigerà che il figlio non perda altro tempo per chiedere la mano di Gabriella, nonostante la relazione tra i due continui a procedere a gonfie vele.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Adelaide si serve della complicità di Flavia e Umberto, Riccardo fa curare Angela

Adelaide, dopo essersi tolta dai piedi la scomoda Nicoletta Cattaneo, troverà il modo per far rimanere da soli Ludovica e il nipote Riccardo, con l’obiettivo di far nascere una storia d'amore tra i due. Ad aiutare la contessa in questa difficile impresa ci saranno Flavia e Umberto. Purtroppo l’esito dell’appuntamento non sarà quello desiderato dalla contessa di Sant’Erasmo, visto che a rovinarlo ci penserà Angela.

Quest’ultima ancora molto debole per aver rischiato di perdere la vita per mano del giovane Guarnieri, avrà un mancamento, ma fortunatamente a soccorrerla ci sarà proprio Riccardo. Il rampollo della famiglia Guarnieri sarà assalito dai sensi di colpa e farà portare la cameriera del prestigioso circolo nella sua dimora per farla assistere nel migliore dei modi. Al capezzale della giovane ovviamente non mancherà il fratello Marcello.