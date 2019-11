Prosegue la messa in onda della celebre serie televisiva spagnola Il Segreto, ricca di intrighi. Le trame dei prossimi episodi italiani continueranno ad avere come protagonista la malvagia Antolina Ramos (Maria Lima). L’ex ancella quando non avrà più nessuno scampo per passarla liscia, per aver confessato tutti i suoi delitti ad Elsa Laguna (Alejandra Meco), preparerà la sua vendetta. La diabolica bionda, dopo essere sparita nel nulla per non finire in prigione, darà un appuntamento al marito Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) per tendergli una trappola.

Elsa sfugge alla morte, Antolina smascherata

Tra qualche settimana nelle nuove puntate italiane, un personaggio femminile continuerà a stare male. Elsa dopo aver subito una delicata e costosa operazione al cuore, non sarà ancora guarita del tutto. La Laguna si sentirà di nuovo male nel momento sbagliato, ovvero quando Isaac non si troverà al suo fianco. A gran sorpresa a prestare soccorso alla sorella del defunto Jesus sarà Antolina, che ancora una volta si fingerà pentita per le malefatte commesse.

L’ex ancella sorprenderà tutti coloro che la conoscono, mettendo in salvo la sua rivale quando verrà colpita da una crisi. L’amata del Guerrero sfuggirà quindi alla morte dopo aver assunto le gocce prescritte dal medico, per mano della Ramos. Il carpentiere stupito dal gesto compiuto dalla sua malvagia moglie, la farà alloggiare nuovamente nel suo appartamento ordinandole di prendersi cura di Elsa quando lui non potrà farlo a causa del suo lavoro.

A questo punto l’ammalata certa dei suoi sospetti, ovvero che la sua nemica non sia per niente cambiata, attuerà un piano per smascherarla. La Laguna non appena rimarrà da sola con Antolina, la farà uscire allo scoperto. Quest’ultima dopo essersi sbarazzata dei medicinali salvavita della donna che le ha sottratto il marito, inizierà a minacciarla confessandole tutti i crimini di cui si è macchiata.

Il Guerrero preoccupato per la Laguna, la Ramos dà appuntamento al marito

La Ramos come prima cosa farà sapere ad Elsa di aver sabotato le sue nozze con Isaac, e di essere la colpevole del decesso di suo padre Don Amancio. Inoltre la Laguna verrà anche a conoscenza di aver iniziato ad avere dei problemi di salute per il fatto che l’ex ancella ha somministrato del gesso nel suo latte, con l’intento di farla morire.

Per concludere la diabolica bionda confesserà di essersi fatta mettere incinta da Juanote, soltanto per farsi sposare dal Guerrero. Le scioccanti affermazioni di Antolina verranno ascoltate anche da Isaac, Consuelo, Marcela, e Don Berengario. Purtroppo la Ramos una volta messa alle strette, riuscirà ad evitare il carcere facendo perdere le sue tracce. I momenti di tensione arriveranno alle stelle, nel momento in cui il falegname temerà che sua moglie potrebbe fare del male alla sua amata.

Per tale motivo il Guerrero inviterà invano Elsa a trasferirsi alla locanda dei Castaneda, al fine di metterla al sicuro. Nel contempo Antolina approfitterà di una distrazione dello sceriffo Meliton, per intrufolarsi nel municipio: in tale circostanza la psicopatica si impossesserà di un’arma da fuoco. A questo punto la Ramos tramite un biglietto inviterà il marito a raggiungerla in un dirupo situato lontano da Puente Viejo, e sarà facile intuire che la donna vorrà avere la tanto attesa resa dei conti finale.

Isaac anche se il suo migliore amico Matias sarà contrario, deciderà di incontrare la moglie per farla sparire una volta per tutte dalla sua vita e da quella della Laguna.