Le nuove anticipazioni americane di Beautiful si concentrano sulla storyline che vede Hope e Brooke unite nell'intento di fermare Thomas Forrester, ormai fuori controllo. Ridge non sembra collaborare, convinto che suo figlio non sia così pericoloso. Inevitabilmente, la tensione tra il magnate della moda e la Logan sarà altissima, tanto che i due finiranno per allontanarsi. E così, se Ridge si avvicinerà a Shauna Fulton, Brooke chiederà aiuto a Bill Spencer. Insieme, ancora una volta, combatteranno per fermare Thomas e la sua follia.

Nuove anticipazioni Beautiful: le paure di Brooke

Come si evince dalle puntate di Beautiful andate in onda sulla CBS, Bill Spencer (Don Diamont) e Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) si troveranno ancora una volta uniti. Ora il loro obiettivo è fermare Thomas Forrester (Matthew Atkinson), che sta perdendo letteralmente il controllo. Il giovane, dopo essere stato spinto giù dalla scogliera dalla Logan, ha ora il coltello dalla parte del manico.

Se confessasse a Sanchez come sono andate realmente le cose, Brooke finirebbe in prigione. Preoccupata e impaurita, la madre di Hope chiederà aiuto allo Spencer, visto che Ridge sembra impegnato in altro, vicino all'ambigua Shauna.

Bill sarà pronto a tutto pur di proteggere la donna della quale è sempre stato innamorato. Ridge, saputo della nuova 'alleanza', andrà su tutte le furie, sentendosi tradito doppiamente da sua moglie.

Nel frattempo, arriverà il fatico momento in cui Thomas si sveglierà dal coma farmacologico. Il detective non perderà tempo per interrogarlo su quanto accaduto alla scogliera. Brooke continuerà a sostenere che si sia trattato di un incidente, versione che confermerà anche Brooke. Ridge invece sembrerà remare contro le due, dicendo che Thomas non è così pericoloso come lo stanno dipingendo.

Ridge non crede a sua moglie Brooke

Come raccontano le anticipazioni americane di Beautiful, Ridge dirà chiaramente a Brooke di non credere alla sua versione dei fatti.

La Logan sarà allibita. Nel frattempo, Shauna andrà a trovare Flo in prigione. La ragazza teme che la sua posizione sia così grave da finire i suoi giorni in galera.

Brooke, sopraffatta dai sensi di colpa, incontrerà Bill e le confesserà di essere stata lei a spingere Thomas giù dalla scogliera. Lo Spencer le prometterà di aiutarla e andrà subito da Thomas in ospedale. Il suo obiettivo è dimostrare che la Logan ha agito in quel modo solo per proteggere Hope dalla follia del figlio di Ridge.

Brooke si sentirà finalmente protetta e capirà che la frattura con Ridge è ormai insanabile. Insieme a Bill, è certa che Thomas verrà fermato.