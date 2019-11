Pezzi Unici, la nuova fiction che vede come protagonista Sergio Castellitto, tornerà nuovamente su Rai1 con la seconda puntata domenica 24 novembre 2019, in onda come sempre in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa. Le anticipazioni di questo nuovo episodio ci annunciano che Vanni Bandinelli incomincerà a sospettare che suo figlio Lorenzo non sia morto suicidandosi, ragion per cui inizierà a indagare sul rapporto che c'era tra suo figlio ed Erica. Infine, Anna minaccerà la ragazza di segnalare al tribunale un giudizio negativo sulla sua condotta in casa famiglia.

Pezzi Unici, puntata 24 novembre: Vanni vuole far luce sulla morte di Lorenzo

Gli spoiler del secondo appuntamento con la Serie TV Pezzi Unici in onda domenica 24 novembre ci svelano che Vanni inizierà a legarsi ai cinque giovani che ha accolto nella sua bottega artigianale. Tutto questo succederà anche grazie alla collaborazione di Anna, coordinatrice della casa famiglia che li ha indirizzati nel laboratorio dell'ebanista.

Infatti, la donna con tenacia e volontà convincerà Bandinelli a offrire una seconda opportunità ai ragazzi che hanno avuto un passato complicato. Tuttavia, l'artigiano mostrerà di essere soltanto incuriosito a scoprire cosa sia veramente accaduto a Lorenzo, ritrovato morto sul fiume. Nel frattempo un importante designer preporrà a Vanni d'intraprendere una collaborazione insieme, ma l'artigiano non sarà certo del suo progetto in quanto lo considera poco fattibile.

Nello stesso momento, il disegnatore resterà colpito da alcuni lavori fatti da Erica, la quale intanto sarà sotto interrogatorio dalla polizia: qui si scoprirà che la giovane appartiene a una famiglia fiorentina molto ricca. Infine Bandinelli insospettito dai suoi allievi cercherà di avere le loro schede personali, ma Anna rifiuterà la sua richiesta.

Erica suscita i dubbi di Bandinelli

Le trame della seconda puntata di Pezzi Unici rivelano che Bandinelli inizierà a indagare su Erica, valutando l'ipotesi che possa aver avuto una storia con Lorenzo.

La giovane però sosterrà di non essere mai stata legata sentimentalmente al figlio di Vanni, puntualizzando che per lei è stato principalmente un consigliere di fiducia. Nello stesso momento l'atteggiamento di Erica farà persistere i dubbi, in quanto fuggirà dalla struttura protetta saltando la lezione di laboratorio. Intanto anche gli altri ragazzi saranno preoccupati che possa portare allo scoperto il loro segreto.

D'altro canto, Anna non riuscendo più a tollerare le sue alzate di testa deciderà di affrontarla: l'ha ricatterà di essere di pronta a segnalare al tribunale un brutto giudizio sulla sua permanenza in casa famiglia. Per finire Erica inizierà una storia clandestina con il designer, il quale sarà solo interessato a rubargli i disegni. Nell'attesa di vedere la seconda puntata di Pezzi Unici su Rai1, ricordiamo che è possibile recuperare il primo episodio sul sito RaiPlay, di cui si può anche scaricare l'applicazione gratuita.