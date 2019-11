L’appassionante sceneggiato Il Paradiso delle signore che ha riaperto i battenti con la seconda stagione daily, continua ad essere ricco di sorprese. Nella puntata che andrà in onda su Rai Uno l’8 novembre 2019, Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) dopo aver passato una notte in bianco, non riuscirà a non essere sincera con Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker). La figlia di Luciano e Silvia metterà al corrente il suo amato dell’imminente trasferimento del marito.

In particolare il fratello di Marta verrà a conoscenza che a breve la sua dolce metà e la loro bambina se ne andranno via dal capoluogo lombardo per seguire Cesare Diamante (Michele Cesari). Ovviamente il figlio di Umberto non sarà per niente disposto a rimanere fermo, visto che sarà deciso ad impedire al suo rivale in amore di portargli via la donna più importante della sua vita.

Nicoletta entra nel panico, Gualtiero sul punto di essere fatto fuori

Nel ventesimo episodio che i telespettatori spagnoli vedranno venerdì 8 novembre 2019 a partire dalle ore 15.40, uno storico personaggio femminile pagherà a caro prezzo per la sua infedeltà.

Si tratta di Nicoletta, che non riuscirà a chiudere occhio per tutta la notte per aver ricevuto una notizia scioccante da Cesare. In particolare quest’ultimo la sera precedente farà entrare nel panico la moglie dicendole di aver deciso di trasferirsi a Bari con lei e la piccola Margherita, per accettare una conveniente proposta di lavoro. Nel contempo le commesse del paradiso market mentre si troveranno nello spogliatoio, esprimeranno le loro opinioni riguardo alle fotografie delle coppie presidenziali americane Nixon e Kennedy.

Il direttore Vittorio interromperà le chiacchiere delle sue dipendenti, dicendo alle stesse che dovranno provare i vestiti per la realizzazione del tanto atteso video promozionale del grande magazzino. Gualtiero Mairan, cioè l’amministratore del patrimonio delle Brancia di Montalto sarà sul punto di essere neutralizzato, a causa della diabolica alleanza stretta tra Adelaide e Umberto.

Riccardo apprende l’imminente partenza della sua amante, Luciano e Silvia delusi

A trovare il modo per liberarsi dello scomodo contabile, però sarà il Guarnieri.

Successivamente Nicoletta troverà il coraggio per far sapere a Riccardo che suo marito è intenzionato a lasciare Milano con lei e la loro bambina. Il giovane Guarnieri messo al corrente dell’improvvisa partenza della sua amata non opporrà resistenza, ma in cuor suo saprà che esiste soltanto una soluzione per impedire che ciò accada. Successivamente Nicoletta accetterà di seguire il marito, nonostante il fratello di Marta le prometterà che nemmeno la lontananza potrà separarli.

Arrivata la sera Luciano e Silvia sempre più preoccupati, diranno alla figlia di sapere dei suoi incontri furtivi con il suo ex fidanzato. La madre di Margherita metterà subito a tacere i suoi genitori, negando di aver intrapreso qualsiasi tipo di relazione con Riccardo. Il ragioniere Cattaneo e la moglie rimarranno ulteriormente delusi dall’atteggiamento della figlia, soprattutto perché avranno tra le mani le prove del suo tradimento.