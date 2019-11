La popolare serie televisiva Un Passo dal Cielo 5 è ormai agli sgoccioli, giacché tra circa due settimane andrà in onda il finale di stagione. Le anticipazioni dell'ultimo appuntamento che verrà trasmesso su Rai 1 giovedì 14 novembre, svelano che non mancheranno i colpi di scena.

Francesco Neri (Daniele Liotti) dopo quanto accaduto tra lui ed Elena Salvi (Sinja Dieks) capirà che è giunto il momento di prendere una decisione sulla sua vita sentimentale.

Il comandante della Forestale, infatti, dovrà capire se sarà il caso di continuare a portare avanti la relazione con Emma Giorgi (Pilar Fogliati), oppure se sarà arrivato il momento della svolta accanto alla psicologa del carcere di San Candido.

Un Passo dal Cielo 5, anticipazioni ultima puntata: Francesco diviso tra Emma ed Elena

Il decimo e ultimo episodio della fiction con Daniele Liotti che - salvo cambiamenti dell'ultima ora - è atteso per il 14 novembre, si intitola "Il figlio".

Dagli spoiler si apprende che quanto accaduto in Germania avrà delle conseguenze sui due protagonisti della Serie TV. Si tratta di Francesco e Vincenzo che, oltre a continuare a collaborare insieme, si vedranno costretti a fare i conti con delle questioni rimaste in sospeso.

In particolare, Neri e il commissario Nappi si troveranno a fare delle opportune riflessioni dopo aver portato a termine un'indagine.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Se da un lato il comandante della Forestale dovrà capire se Emma potrà ancora far parte della sua vita; dall'altro il padre della piccola Carmela proverà a comprendere come riconciliarsi con la compagna Eva per mettere da parte una volta per tutte quanto accaduto tra lui e Valeria Ferrante.

Quando ormai tutti i nodi verranno al pettine, Francesco, Vincenzo, Emma, Eva, Isabella, Valeria, Klaus, e anche Kroess dovranno prendere delle decisioni che non potranno più rimandare.

Riassunto dell'ottava puntata

Nel corso dell'ottava puntata di Un Passo dal Cielo 5 del 31 ottobre che ha conquistato 4,14 milioni di spettatori, Albert si è trovato di nuovo nei guai in seguito al delitto di un suo compagno di cella. Francesco, dopo aver approfondito ulteriormente le indagini sul maestro Kroess, è entrato nuovamente in crisi con Emma. La coppia, infatti, ha dovuto fronteggiare un altro ostacolo che ha messo per l'ennesima volta in discussione il rapporto.

La giovane etologa ha spiazzato il compagno nel momento in cui gli ha rivelato con le lacrime agli occhi di essersi gettata tra le braccia di Albert dopo la loro precedente rottura.

Intanto Vincenzo ed Eva hanno provato a riconciliarsi soprattutto per il bene della figlia Carmela. Nel frattempo Neri, dopo aver valutato se era il caso di lasciare o meno la palafitta sul lago di Braies, si è dovuto occupare di un'indagine riguardante gli operai di Bruno Moser. Il protagonista della fiction, infatti, ha provato a scoprire se i dipendenti del padre di Klaus in passato hanno fatto parte o meno della setta Deva.