Le trame di Una vita in onda da domenica 3 a sabato 9 novembre annunciano importanti sviluppi. Nel dettaglio, Telmo Martinez dovrà fare i conti con una grave accusa. Il sacerdote, infatti, finirà nel mirino di Samuel Alday che lo incolperà di aver disonorato Lucia Alvarado dopo averla rapita in un capanno.

Una Vita, Telmo rapisce la cugina di Celia

Telmo, Lucia e Samuel catalizzeranno le prossime puntate delle vicende ambientate ad Acacias 38.

Le anticipazioni di Una Vita, in onda da domenica 3 novembre, rivelano che il sacerdote approfitterà della processione della Vergine di Miracoli per invitare la cugina di Celia a seguirlo. L'uomo, infatti, la porterà in un luogo isolato per metterla al corrente delle vere intenzioni del fratello di Diego. Durante l'incontr, Martinez verrà meno al sacro vincolo della confessione, rivelando all'Alvarado che il suo promesso sposo si è accordato con uno strozzino di nome Jimeno Batan. Inoltre le confesserà di amarla, destando il suo stupore.

Samuel chiede aiuto ad Espineira

Intanto ad Acacias 38 tutti saranno preoccupati per la scomparsa del sacerdote e della parente di Celia. Di conseguenza, l'Alday minaccerà la sua ex matrigna per avere l'indirizzo del Priore Espineira. Intanto Lucia stenterà a credere alla versione di Telmo mentre Samuel riuscirà a trovare il priore che gli svelerà il loro nascondiglio. Nel capanno i due giovani perderanno i sensi dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua avvelenata. La mattina dopo si sveglieranno privi degli indumenti sul giaciglio. Proprio in quel momento giungerà il fratello di Diego accompagnato da Espineira.

Martinez accusato di aver abusato di Lucia

Gli spoiler di Una Vita fino al 9 novembre rivelano che Samuel accuserà il sacerdote di aver abusato l'Alvarado. Qui Martinez respingerà con fermezza le accuse mentre Lucia non ricorderà niente della notte appena trascorsa. Per questo motivo la giovane vorrebbe sottoporsi ad una visita per capire se le accuse mosse nei confronti di Telmo sono vere. Ma ecco che Samuel riuscirà a farle cambiare idea.

Nel frattempo il priore prospetterà al prelato il trasferimento in un'altra diocesi ma quest'ultimo preferirà sottoporsi al giudizio del tribunale ecclesiastico. In questo frangente, l'Alvarado non vorrà testimoniare contro il sacerdote. Ma ecco che Acacias 38 approderà Alicia, la quale sosterrà di essere stata abusata proprio da lui.

Servante sta male

Ma non saranno gli unici colpi di scena in onda questa settimana.

Gli spoiler indicano che le condizioni di Servante avranno un tracollo. Il medico, infatti, rivelerà a Ramon che il portinaio potrebbe non sopravvivere. Inoltre il Palacios proibirà a Trini di recarsi a vedere la rappresentazione dell'opera teatrale di Leonor che susciterà uno scandalo. Gli ospiti, infatti, assisteranno ad un bacio tra Carmen e Flora.