Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore, che vedremo in onda dal 2 al 6 dicembre con dei nuovi episodi che si preannunciano ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni ufficiali rivelano che Marta e Vittorio torneranno dal viaggio che si sono concessi a Parigi e dovranno fare i conti con la triste notizia della morte del marito di Clelia. Intanto Angela e Marcello non riescono a far fronte al problema dell'affitto in quanto non riescono a trovare i soldi per il pagamento e questa situazione metterà in difficoltà anche il loro rapporto. Dall'altra parte Ludovica inizierà ad essere gelosa del rapporto che si è creato tra Riccardo e Angela.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore dal 2 al 6 dicembre: Salvatore e Marcello senza lavoro

Le anticipazioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle signore fino al 6 dicembre 2019, inoltre, rivelano che Clelia dopo la morte del marito non sa se riavvicinarsi oppure no al mondo del Paradiso. La donna, però, avrà dei problemi con il testamento del marito defunto e questa situazione la porterà a chiedere aiuto a Vittorio.

Occhi puntati anche su Gabriella che sta vivendo un vero e proprio momento d'oro dal punto di vista professionale.

La sua prima collezione di abiti è un grande successo ma al tempo stesso vedremo che tale situazione creerà dei dissidi nel suo rapporto con Salvatore che non sta affrontando un periodo semplice.

Gli spoiler della soap opera del pomeriggio di Rai 1, infatti, rivelano che Salvatore e Marcello hanno perso il lavoro e fino a questo momento non sono ancora riusciti a trovare una valida alternativa. Tuttavia in queste nuove puntate ci sarà il colpo di scena: a Barbieri, infatti, verrà un'idea che potrebbe cambiare le sue sorti e quelle del suo amico.

L'incontro tra Luciano e Clelia dopo la morte del marito

E poi ancora, le trame della prossima settimana de Il Paradiso delle signore rivelano che Rocco continuerà a trovarsi in una situazione decisamente complicata, dato che sarà diviso tra Marina e Maria e come se non bastasse vedremo che quest'ultima sarà chiamata a ricamare anche il vestito di colei che è la sua peggior nemica.

Intanto Luciano verrà a sapere del ritorno di Clelia, ma in un primo momento preferirà non mettere al corrente Silvia e quindi non le dirà nulla.

Ludovica, invece, comincerà ad essere gelosa delle attenzioni che Riccardo porrà nei confronti di Angela e tale situazione creerà non pochi malumori.

A questo punto, quindi, Cosimo consiglierà a Ludovica di parlarne direttamente con Riccardo, così da poter risolvere la situazione al più presto. Gli spoiler della soap, inoltre, rivelano che tra Luciano e Clelia ci sarà un primo incontro dopo la morte del marito di lei.