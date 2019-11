Il Paradiso delle Signore 4, prosegue con gli appuntamenti pomeridiani che tengono incollati allo schermo televisivo milioni di appassionati. Per la settimana che va dal 2 al 6 dicembre, molte novità aspettano i protagonisti del grande magazzino di Milano. A sorprendere tutti ci sarà un importante ritorno: Clelia Calligaris. Intanto Roberta e Gabriella chiederanno ad Angela di andare a vivere da loro e Salvatore avrà paura di perdere la sua fidanzata. Infine, Riccardo e Ludovica si baceranno.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, settimana dal 2 al 6 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 della settimana dal 2 al 6 dicembre annunciano sorprendenti novità. Innanzi tutto ritornerà Clelia Calligaris e sicuramente porterà scompiglio nella vita di Luciano. Inizialmente la donna sarà a Milano per delle faccende che riguardano la successione: la Calligaris, infatti, sarà diventata vedova. La ex capocommessa rifletterà sul da farsi e si domanderà se sia meglio lasciare tutto così o provare a reinserirsi nella vita a cui aveva rinunciato prima, creando non pochi problemi alla famiglia Cattaneo.

I suoi dubbi saranno spazzati via dalla necessità di alcuni documenti lavorativi che costringeranno Clelia a rivolgersi a Vittorio. Nel frattempo, ignaro di tutto, Luciano proseguirà la sua vita coniugale con serenità, andando al cinema con Silvia. Più tardi, nonostante il dottor Conti si fosse ripromesso di tenere segreta la presenza di Clelia, si troverà costretto a rivelare a Luciano che la sua ex amante si trova a Milano.

Il ragioniere avrà una reazione pacata, ma deciderà di non dire niente a sua moglie. Nel corso della settimana, Luciano e Clelia si incontreranno e probabilmente dietro ad un'apparente serenità nasconderanno i propri sentimenti reciproci. Una volta tornato a casa, l'uomo dirà a Silvia del ritorno della Calligaris.

Trame Il Paradiso delle Signore 4, settimana 2-6 dicembre: Riccardo bacia Ludovica

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 della settimana dal 2 al 6 dicembre, rivelano che Angela si trasferirà a casa di Roberta e Gabriella. Quest'ultima, intanto, sarà entusiasta per l'enorme successo riscosso con la sua collezione.

Salvatore, invece, sarà ancora disoccupato e penserà alle forti differenze con la sua fidanzata che cominceranno a farsi sentire. Il giovane Amato avrà paura di perderla. Nel frattempo Adelaide continuerà a tramare alle spalle del nipote per un riavvicinamento tra Riccardo e Ludovica e a quanto pare la cosa comincerà a funzionare. I due, infatti, si baceranno, Angela vedrà tutto e ne sarà turbata.

Al Paradiso ci sarà anche un nuovo ingresso: si tratta di Defois, il mentore parigino di Gabriella.

L'uomo sarà ospite a casa Amato e Agnese cucinerà per lui.

Come procederanno le cose? Clelia sarà di nuovo una minaccia per Silvia? E Riccardo si lascerà andare con Ludovica? Non resta che seguire le prossime puntate.