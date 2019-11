Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni della puntata del 28 novembre su Canale 5, rivelano che Carmelo Leal apprenderà di essere diventato vedovo per la seconda volta in seguito alla morte di Adela durante un tragico incidente stradale. Severo Santacruz, invece, sospetterà che Carmelito sia stato rapito, visto che non l'aveva trovato sul luogo dell'incidente.

Il Segreto, puntata 28 novembre: Carmelo disperato per la morte di Adela

Importanti colpi di scena terranno col fiato sospeso i fans della soap opera iberica.

Gli spoiler de Il Segreto, riguardanti la puntata in programma giovedì 28 novembre 2019 su Canale 5, si soffermano sulle conseguenze dell'incidente stradale di Adela e Irene. Scendendo nel dettaglio, Mauricio (Mario Zorilla) non si spiegherà come l'auto su cui viaggiavano l'Arellano e la Campuzano possa essere sbandata, visto che lui non aveva manomesso l'impianto frenante. Intanto la morte della moglie di Carmelo farà in breve tempo il giro di tutto il borgo iberico mentre Severo si preoccuperà subito dell'assenza ingiustificata di Carmelito.

Il bambino, infatti, sembrerà scomparso nel nulla mentre la vita del Leal apparirà distrutta per sempre. Proprio quest'ultimo non si darà pace per ciò che è accaduto alla sua adorata consorte. L'uomo, infatti, è ignaro che dietro l'incidente, c'è lo zampino di Francisca.

Severo in ansia per la scomparsa di Carmelito

La trama de Il Segreto di domani 28 novembre, rivela che Severo sarà sempre più preoccupato per la sparizione di Carmelito. In particolare, il latifondista ignorerà che il suo bambino era stato affidato maliziosamente ad una tata, presente alla Villa per sorvegliare i figli di Maria (Loreto Mauleon) e Camelia durante i loro giochi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ma ecco arrivare il colpo di scena: il Santacruz scoprirà che il suo figlioletto non è stato coinvolto nel drammatico incidente, tanto da correre ad abbracciarlo. In seguito, l'uomo si ricongiungerà con Irene, la quale apparirà dispiaciuta per il decesso dell'amica.

Dall'altro canto, Carmelo (Raul Pena) giurerà vendetta contro colui che ha posto fine alla vita di Adela, tanto da voler indagare a proposito. Il sindaco, infatti, sospetterà che dietro questa disgrazia, ci sia il sabotaggio del veicolo, tanto da chiedere la supervisione di un meccanico.

Infine Mauricio si domanderà chi possa aver commesso tale crimine al suo posto, visto che lui si era rifiutato di farlo. Chi ha ucciso l'Arellano? In attesa di scoprire il responsabile, si ricorda che la soap opera è in onda su Canale 5 e in replica in streaming su "Mediaset Play".