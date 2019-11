Un posto al sole, la popolare soap opera partenopea continuerà ad emozionare il fedele pubblico con le sue storie ricche di colpi di scena. Le trame inerenti le puntate in onda dal 2 al 6 dicembre, rivelano che Alex dopo essersi riconciliata con Vittorio proverà a pensare un po' a se stessa e finirà per scontrarsi con Rosaria. Intanto, Aldo Leone proverà a corrompere Diego mentre Giulia ed Angela faranno di tutto per convincere Clara a denunciare Alberto. Infine, Marina conoscerà finalmente Sebastiano Rosato, ma la cena di famiglia non andrà come sperava.

Un posto al sole, Vittorio e Alex tornano insieme

Le trame Un posto al sole dal 2 al 6 dicembre, rivelano che Vittorio riuscirà a riconquistare Alex ed i due torneranno insieme. Tuttavia, la presenza di Carla potrebbe sconvolgere il ritrovato equilibrio della ragazza e di sua sorella Mia. Nel frattempo, Franco ed Angela si renderanno conto che la situazione che Bianca sta vivendo a scuola è più complessa di quanto credevano. Poco dopo, grazie ad equivoco a dir poco divertente, Silvia ed Arianna assumeranno il nuovo aiuto cuoco del Vulcano.

Alex, seguirà un consiglio di Vittorio e cercherà di pensare un pochino prima a se stessa, ma non ci riuscirà molto bene. Intanto, Alberto su sollecito di Marina, proverà a risolvere un'emergenza ai Cantieri, ma non avrà la minima idea che presto potrebbe trovarsi in guai molto seri. Bianca continuerà a soffrire per la scuola, ma dopo diversi tentennamenti, i suoi genitori prenderanno una decisione in merito.

Alex si scontra con Rosaria, Aldo cerca di corrompere Diego

Fabrizio dopo le incomprensioni dell'ultimo periodo, prenderà un'iniziativa che sorprenderà non poco Marina.

Intanto, Giulia ed Angela parleranno con Clara e la sproneranno a rivelare loro i motivi per i quali ha perso il lavoro. Poco dopo, Alex determinata a viversi senza problemi la sua storia con Vittorio, affronterà Rosaria e finirà per scontrarsi con lei. Raffaele vedrà Renato solo e depresso e gli consiglierà di riflettere sugli errori che ha commesso nel recente passato. Nel frattempo, Aldo Leone cercherà di corrompere Diego con del denaro affinché non dica la verità sul suo incidente. Il giovane Giordano sarà molto indeciso sul da farsi ed intanto sarà fissata la data dell'udienza per il patteggiamento.

Più tardi, Marina si preparerà a fare la conoscenza di Sebastiano Rosato mentre Giulia ed Angela cercheranno di convincere Clara a denunciare Alberto. Marina conoscerà finalmente lo zio di Fabrizio, ma la cena in famiglia non andrà affatto bene e lei ne sarà molto provata. Intanto, Otello, litigherà con Teresa e di cattivo umore per questo motivo, si sfogherà con Renato mentre Silvia scoprirà che Samuel ha grande spirito di iniziativa.