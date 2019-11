Nuovi ed avvincenti episodi della soap Il Segreto attendono i numerosissimi fan anche nella settimana che va da domenica 24 a venerdì 29 novembre, nel consueto orario delle 16:10 su Canale 5. Secondo quanto riportano le anticipazioni, non mancheranno i colpi di scena che vedranno, in primis, la morte di Adela a seguito di un incidente d'auto. Sembrerà che dietro a tutto ci sia lo zampino di donna Francisca la quale, come sappiamo, nutre odio e sete di vendetta contro Severo, colpevole a suo dire, dell'esplosione che ha causato la paralisi di Maria. Intanto giungeranno buone notizie riguardanti Elsa, la quale si è sottoposta con successo all'operazione a cuore aperto.

Anticipazioni Il segreto: Elsa è salva, l'operazione al cuore è riuscita

Grandi emozioni per i fan de Il Segreto anche nelle puntate in onda la prossima settimana, dove conosceremo gli sviluppi riguardanti Elsa e la sua operazione al cuore. Grazie all'aiuto dei paesani e anche di Antolina, la Laguna sarà riuscita a racimolare il denaro necessario per sottoporsi all'intervento e scopriremo che l'operazione sarà andata a buon fine.

Isaac sarà vicino alla sua amata e attenderà il suo risveglio, mentre a Puente Viejo Antolina sarà ospitata alla locanda da Marcela e fingerà di essere contenta della buona riuscita dell'intervento. Maria intanto, comincerà a mostrarsi fiduciosa su una sua ipotetica ripresa, dopo aver parlato con Fernando, il quale le parlerà di un luminare che potrebbe ridarle l'uso delle gambe.

Spoiler al 29 novembre: il sabotaggio dell'auto causa la morte di Adela

In attesa di ulteriori dettagli sulle condizioni della Laguna, le anticipazioni sulle nuove puntate de Il segreto svelano che alla Villa verrà organizzata una piccola festicciola per i bambini, a cui parteciperanno anche Camelia e Carmelito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Irene e Adela, intanto, saranno in viaggio su un'automobile che però uscirà di strada. Mentre la moglie di Severo rimarrà illesa, Adela perderà la vita. Saputo dell'incidente, Mauricio non riuscirà a capire cosa sia successo, dato che il capomastro si era rifiutato di sabotare l'auto, contravvenendo agli ordini di donna Francisca. Tutta Puente Viejo sarà addolorata e sconcertata per quanto accaduto alla maestra e starà vicina a Carmelo, distrutto dal dolore.

Il sindaco sarà deciso a scoprire cosa sia successo alla vettura e chiederà aiuto ad un meccanico per scoprire se il mezzo sia stato sabotato.

Questo e molto altro nelle nuove puntate de Il segreto che andranno in onda dal 24 al 29 novembre prossimi su Canale 5. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play sono disponibili gli episodi già trasmessi, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.