Buone e cattive notizie si alterneranno nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 24 al 29 novembre. In tale periodo, infatti, Prudencio concederà ad Isaac il prestito di cui avrà bisogno ed Elsa potrà così sottoporsi al delicato e costoso intervento al cuore. L'operazione sembrerà andare a buon fine e gli amici della malata esulteranno per la lieta notizia. Tra di loro ci sarà anche Antolina: ma davvero sarà possibile credere ad una simile felicità?

Nelle trame della prossima settimana, terrà banco anche la rabbia di Donna Francisa contro Severo, da lei ritenuto il responsabile dell'attentato organizzato alla villa. Nonostante la promessa fatta a Raimundo, la matrona chiederà a Mauricio di organizzare un finto incidente, manomettendo l'auto sulla quale si troveranno Irene e Adela. Il capomastro rifiuterà ma l'epilogo sarà comunque drammatico.

Il Segreto anticipazioni 24-29 novembre: la morte di Adela

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Donna Francisca non si darà pace in seguito all'esplosione che ha ucciso Maria Elena e ferito gravemente Maria. La ricca signora continuerà a portare avanti i suoi propositi di vendetta, sebbene Mauricio rifiuti di aiutarla, almeno fino a quando non verrà provata la colpevolezza di Santacruz.

Il progetto della Montenegro sarà chiaro: sabotare l'auto sulla quale viaggeranno Adela e Irene per causare un grave incidente. Le cose, purtroppo, andranno proprio in questo modo: l'auto uscirà di strada e nell'impatto Adela morirà, mentre Irene ne uscirà praticamente illesa. In quel momento non ci sarà con loro Carmelito, che si troverà ad una festa organizzata insieme a Beltran ed Esperanza alla villa.

Ma le dinamiche della tragedia non saranno chiare: Mauricio negherà di avere sabotato la macchina. Chi sarà, dunque, il colpevole? Carmelo accorrerà al capezzale della moglie, non potendo fare altro che constatarne il decesso. In lui il desiderio di vendetta si farà evidente fin dal primo istante, così come la consapevolezza che Donna Francisca potrebbe essere stata coinvolta nel possibile attentato.

Trame Il Segreto: l'operazione di Elsa va a buon fine

Nelle puntate de Il Segreto in onda dal 24 al 29 novembre, Elsa potrà sottoporsi all'intervento chirurgico grazie al denaro raccolto a Puente Viejo (compreso quello portato da Antolina) e al prestito di Prudencio. E mentre quest'ultimo e Lola saranno sempre più vicini, la Laguna verrà ricoverata e operata. Tutto sembrerà andare per il meglio, in attesa del risveglio della paziente, e le notizie positive cominceranno a rimbalzare in paese.

Anche Antolina verrà informata del positivo riscontro dell'intervento e darà l'impressione di essere felice. Le sue intenzioni, però, potrebbero essere ben diverse. Nel frattempo, i compaesani di Carmelo si uniranno al dolore per la morte di Adela. Leal sarà deciso a scoprire cosa sia davvero successo alla vettura su cui viaggiava la moglie, chiedendo subito il riscontro di un meccanico per eseguire una perizia.