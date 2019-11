Mercoledì 20 novembre si è tenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne. Attraverso il portale 'Il vicolo delle news' si è appreso tutto quello che è accaduto. Si è tornato a parlare dell'ex tronista Alessandro Zarino il quale prenderà parte ad un nuovo progetto riguardante Amici 19. Oltre a Giulio Raselli e alle sue due corteggiatrici Giulia e Giovanna, l'attenzione si è concentrata sulla nuova tronista Veronica.

Quest'ultima ha avuto una discussione con Tina Cipollari la quale non ha potuto fare a meno di notare un certo cambio di carattere nella bella Veronica.

Anticipazioni Uomini e Donne, Giulio Raselli litiga con Giovanna

La puntata è ripartita dal momento in cui era stata interrotta nella precedente settimana, ossia quando Giulio Raselli era andato da Giovanna per convincerla a tornare in studio. Dall'incontro, a quanto pare, non è venuto fuori niente di buono.

Giulio e Giovanna hanno litigato e lui l'ha definita una bambina.

Ma il fatto che il Raselli si sia precipitato dall'altra corteggiatrice non è andato giù a Giulia la quale si è mostrata risentita. Ad un certo punto Giulio ha affermato di sentirsi come se non conoscesse completamente la d'Urso. Alla fine, da questa registrazione è venuto fuori che il tronista non si sente ancora pronto a fare la sua scelta.

Tina Cipollari attacca Veronica e le chiede che fine abbia fatto il suo carattere

Come riportato da 'Il vicolo delle news', durante la registrazione c'è stata una discussione tra Tina Cipollari e Veronica. Quest'ultima, che dalla scorsa registrazione è divenuta la nuova tronista del programma, si è scagliata anche contro il pubblico presente in studio. Tutto è cominciato quando Maria ha chiesto ai tronisti chi di loro voleva cominciare per prima.

Veronica ha risposto con un filo di voce e questo ha scatenato la reazione della celebre opinionista di U&D.

Tina Cipollari ha chiesto alla neo-tronista dove fosse finito il suo carattere 'forte' e che ora sembra un'addormentata. Queste parole hanno smosso Veronica la quale si è alzata ed ha ribadito che non è lei quella falsa perché alla fine Alessandro è sparito completamente. Inoltre, la ragazza ha puntato il dito contro il pubblico che nella scorsa settimana l'aveva supportata nella sua decisione di accettare il trono.

Ad un certo punto Tina si è alzata ed è uscita dagli studi. La registrazione non si è certo fermata e si è proseguito con la visione delle esterne di Veronica con i suoi nuovi corteggiatori Lorenzo e Michele.

Per quanto riguarda Alessandro Zarino, per lui sta per iniziare una nuova avventura in un altro programma della Mediaset. Nel dettaglio, l'ex tronista di U&D prenderà parte ad Amici 19 nelle vesti di istruttore di crossfit.