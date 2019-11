Ancora una volta Francisca Montenegro (Maria Bouzas) protagonista della serie televisiva Il Segreto, mostrerà tutta la sua crudeltà. Nelle puntate in programma prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset, la storia d’amore appena nata tra Prudencio Ortega (Josè Milan) e Lola Mendaña (Lucia Margo) verrà ostacolata. A mettere il bastone tra le ruote alla nuova coppia sarà la moglie di Raimundo Ulloa, poiché vorrà farla pagare al fratello di Saul per non aver assecondato le sue richieste.

Il cognato di Julieta Uriarte esprimerà la sua profonda delusione quando scoprirà che la sua nuova fiamma è una spia di Francisca. L’ex pupillo di quest’ultima rimarrà fermo nella sua drastica decisione, dato che non vorrà sapere più nulla della sua dipendente, senza darle modo di giustificarsi.

Il fratello di Saul cotto della sua dipendente, la Mendana lavora per Francisca

I telespettatori italiani hanno già fatto la conoscenza della new entry Lola.

Nei prossimi episodi quest’ultima si avvicinerà sempre di più a Prudencio, che si interesserà ulteriormente a lei dopo aver appreso che è stata abbandonata a pochi giorni dal matrimonio. In poche parole la ragazza, in preda alla disperazione, farà sapere al minore degli Ortega che colui che avrebbe dovuto sposare aveva una tresca con la sua stessa sorella. La fanciulla darà l’impressione di aver superato la delusione d’amore in fretta, visto che si scambierà un bacio appassionato con il fratello di Saul.

La nuova protagonista delle trame, dopo aver fatto l'amore con il suo datore di lavoro, mostrerà il suo vero volto: la giovane si rivelerà essere al servizio di Francisca al posto di Marchena, per controllare tutte le mosse di Prudencio. In particolare la dark lady ha ingaggiato la Mendaña per sedurre il cognato di Julieta e farlo precipitare sul lastrico. La Montenegro attuerà il suo piano, ordinando a Lola di convincere il suo ex pupillo a concedere un prestito rischioso a un suo complice.

Dopo essere stato titubante sul dar farsi, il fratello di Saul si rifiuterà di seguire i consigli della donna che ha fatto breccia nel suo cuore, poiché non avrà il coraggio di avviare un affare senza sapere se ne trarrà dei benefici.

Prudencio sospetta di Marchena, Lola licenziata dal minore degli Ortega

In seguito il minore degli Ortega farà una scoperta che lo turberà: verrà a conoscenza che Marchena ha acquistato un nuovo camion per tornare a fare il suo vecchio lavoro.

Il cognato della Uriarte si porrà delle domande, dato che non riuscirà a capire come abbia fatto il suo ex dipendente a racimolare tanto denaro in così poco tempo. Prudencio avrà ulteriori sospetti, nel momento in cui tramite dei pettegolezzi apprenderà che Marchena lavorava per Francisca. La situazione prenderà una brutta piega quando Dolores dirà al minore degli Ortega di aver appreso che la Montenegro ha fissato un appuntamento con Lola.

Il fratello di Saul, disposto a tutto per sapere la verità, metterà alle strette la Mendaña: quest’ultima, stufa di mentire, dirà alla sua nuova fiamma di aver stretto un’alleanza con la Montenegro. Lola sceglierà di essere del tutto sincera con il suo datore di lavoro, dicendogli che la moglie di Raimundo l’ha costretta a eseguire i suoi incarichi tramite delle minacce. Prudencio, nonostante Lola gli dirà di non aver agito contro di lui in cambio di denaro, la licenzierà e la inviterà a sparire dalla sua vita in modo definitivo.