Le trame de Il Segreto in onda dal 17 al 22 novembre su Canale 5 annunciano importanti novità. Scendendo nel dettaglio, Francisca organizzerà un piano contro Severo, mentre Antolina Ramos donerà 1200 pesetas per permettere ad Elsa Laguna di operarsi al cuore. Infine, scoppierà la passione tra Prudencio Ortega e Lola Mendana.

Il Segreto, puntate 17-22 novembre: Francisca medita vendetta

Nuovi avvenimenti caratterizzeranno le vicende della soap opera di Mediaset.

Le anticipazioni de Il Segreto in onda da domenica 17 a sabato 22 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Francisca condannerà a morte Severo, nonostante non abbia le prove della sua colpevolezza. La Montenegro, infatti, si dimostrerà accecata dal dolore dopo aver costatato che Maria non potrà più tornare a camminare. Per questo motivo, chiederà a Mauricio di aiutarlo a mettere in opera un diabolico piano.

Ma Raimundo (Ramon Ibarra) cercherà di convincere la moglie a desistere a non farsi giustizia da sola, sebbene invano. Intanto, Onesimo e Meliton si contenderanno la corte di Saturna, la quale ne approfitterà per venderli tutti i pesci.

Antolina offre 1200 pesetas per salvare Elsa

Antolina tornerà a Puente Viejo, portando un regalo che risolleverà le finanze ad Isaac. La Ramos, infatti, gli consegnerà 1200 pesetas che gli aveva sottratto in precedenza per consentire ad Elsa (Alejandra Meco) di effettuare l'intervento al cuore.

Ma il Guerrero non si fiderà della redenzione della furba biondina, mentre la situazione del Santacruz si complicherà dopo il ritrovamento delle sue impronte digitali sui resti dell'ordigno esplosivo. Intanto, Dolores continuerà a mettere il becco nell'educazione di Belen. Infine la Castaneda non si darà pace per essere rimasta sulla sedia a rotelle.

Prudencio e Lola si baciano

Gli spoiler de Il Segreto (17-22 novembre) rivelano che Prudencio non riuscirà più a fingere di nutrire dei sentimenti per Lola, tanto da sorprenderla con un bacio appassionato.

Intanto Francisca (Maria Bouzas) chiederà a Godoy di procurarle un'impronta del latifondista. Ma ecco che Mauricio (Mario Zorilla) darà l'impressione di non voler fare un torto a Severo. Nel frattempo la pescivendola abbandonerà Puente Viejo, insieme a Mario, il ragazzo di cui si è veramente innamorata mentre Onesimo e Meliton si leccheranno le ferite. Raimundo, invece, si ostinerà a credere nell'estraneità del Santacruz nell'attentato alla Casona mentre il Guerrero accetterà i soldi di Antolina, sebbene gli manchi ancora 1000 pesetas. Per questo motivo, il giovane deciderà di chiedere un prestito all'Ortega, sebbene non abbia garanzie da offrirgli.

La Laguna accetta l'aiuto della Ramos

Allo stesso tempo, la Laguna accetterà seppur riluttante l'aiuto della Ramos, mentre i telespettatori di Canale 5 scopriranno che l'impronta digitale ritrovata non appartiene al latifondista. Peccato che questo non riesca a frenare la seta di vendetta della Montenegro. Intanto Maria continuerà ad essere malinconica per l'invalidità sopraggiunta, tanto che Fernando (Carlos Serrano) deciderà di accudirla in ogni momento della giornata.

Tuttavia, il Mesia sarà certo che la Castaneda possa tornare prima o poi a camminare, tanto da consigliarle di sentire il parere di un altro luminare. Infine, la matrona convocherà Mauricio nel suo studio per informarlo del piano che ha organizzato nei confronti del Santacruz.