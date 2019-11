Gli appuntamenti de Il Segreto di martedì 5 e mercoledì 6 novembre saranno incentrati sulla scomparsa di Severo, il quale vedrà nelle nozze di Fernando e Maria Elena un'occasione ottima per vendicarsi di Francisca. Poi ci saranno dei sorprendenti risvolti per quanto riguarda la vita di Elsa. La giovane ha scoperto di essere gravemente malata, ma ha deciso di mantenere il segreto. Dopo essere uscita dalla galera però, dato che Antolina ha ritirato la denuncia, Consuelo incomincerà a guardarla con fare sospetto. La giovane ha compreso che la Laguna le sta nascondendo qualcosa.

Anticipazioni puntata 5 novembre: Elsa esce di prigione, Consuelo capisce che qualcosa non va

Le anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 5 novembre rivelano che Irene andrà nel panico dal momento che non riuscirà a trovare Severo. Quest'ultimo infatti sparirà, facendo perdere completamente le tracce di sé. Il suo gesto ovviamente genererà parecchi sospetti e preoccupazioni. Irene, dal canto suo, si metterà subito alla sua ricerca onde evitare che l'uomo possa commettere qualche sciocchezza.

Approccio decisamente differente sarà invece quello di donna Francisca.

La dark lady di Puente Viejo infatti non si fida minimamente dell'uomo e per questo chiederà a Mauricio di andare subito a cercarlo, intensificando la sorveglianza nei suoi confronti. La Montenegro avrà un bruttissimo presentimento che purtroppo si avvererà tragicamente nelle prossime puntate. Consuelo invece si mostrerà sempre più preoccupata per Elsa.

Episodio mercoledì 6 novembre: in paese arriva Victoria Kent

Una volta che Antolina ha deciso di ritirare la denuncia, dopo essere stata minacciata da Isaac, Elsa è finalmente uscita di prigione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Tuttavia quello che sarebbe dovuto essere un momento particolarmente gioioso sarà turbato da una notizia molto spiacevole. Elsa è infatti molto malata, ma deciderà di mantenere il segreto con tutti. Consuelo però, che la conosce molto bene, incomincerà a sospettare che la giovane sia così inquieta perché nasconde qualcosa.

La donna ipotizzerà addirittura che il problema della Laguna abbia a che fare con la sfera della salute.

La compagna di Isaac però, almeno per il momento, continuerà a mantenere il segreto per non turbare la serenità di tutte le persone che le sono accanto e che le vogliono bene. Francisca invece chiederà a Mauricio di incrementare i controlli su Severo. Nel frattempo però gli abitanti di Puente Viejo saranno scossi dall'arrivo di una donna: si tratta di Victoria Kent, che ben presto diventerà l'idolo delle donne del quartiere.