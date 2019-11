Non mancano mai sorprese nelle vicende della celebre serie televisiva di origini iberiche Una vita. Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti spagnoli in programma questa settimana, dicono che ci sarà un lieto evento. Susana Seler e Armando Caballero finalmente convoleranno a giuste nozze. Genoveva Salmeron invece stufa di continuare a condividere lo stesso tetto con Ursula Dicenta, la licenzierà nel peggiore dei modi.

Susana si sposa con Armando, Felipe respinto da Marcia

Negli episodi che andranno in onda in Spagna dal 4 all’8 novembre 2019, Marcia si sentirà male non appena sorprenderà Felipe e Genoveva scambiarsi un bacio per le strade di Acacias 38. La brasiliana dopo essere stata soccorsa da Agustina e Cesareo, sarà determinata a lasciarsi morire. Intanto Jose farà dubitare ulteriormente la moglie Bellita, che lo accuserà di essere infedele.

A seguito del matrimonio di Susana, i coniugi Seler saranno molto felici. Rosina e Liberto avranno il compito di accogliere la nipote di Armando. Ursula ascolterà una conversazione privata tra donne, e verrà a conoscenza che Genoveva ha chiesto aiuto per ricadere tra le braccia di Felipe. Jose confesserà alla moglie di aver iniziato a lavorare al teatro, mentre Cinta deciderà di tornare sul palco, dopo aver ricevuto la benedizione della madre.

Rosina e Liberto faranno la conoscenza di Maite Zaldua, la nipote di Armando, un’artista parigina moderna. La nuova arrivata alloggerà in un’abitazione appartenente a Liberto e allestirà la sua galleria d’arte. Nel contempo Ursula dopo aver visto Cayetana nei sogni chiederà a Fabiana se secondo lei sua figlia potrebbe essere ancora viva. Marcia rifiuterà l’Alvarez Hermoso in modo definitivo. Cinta ed Emilio prenderanno parte ad uno spettacolo, Jose annuncerà ai suoi familiari che avrà un ruolo principale in un’opera teatrale.

Bellita andrà a trovare Margarita senza dirlo alla sua famiglia. Jacinto e Marcelina faranno ritorno in paese. Maite in attesa di ricevere le sue opere da Parigi inviterà tutti i vicini a visitare il suo studio. Marcia si renderà conto che Santiago sta preparando una sorpresa per lei.

Santiago dedica una serenata alla moglie, Genoveva caccia Ursula

Genoveva si avvicinerà alla brasiliana e la accuserà di aver ferito Felipe.

Fabiana e Agustina si confronteranno sul fatto che la Dicenta stia peggiorando sempre di più. In seguito Genoveva tenterà di gettare Ursula fuori di casa in un modo violento: questo confronto verrà interrotto dall’Alvarez Hermoso. Bellita dopo aver detto ad Arantxa di aver visto Margarita in delle condizioni sfavorevole, si sentirà in colpa. Cinta aiuterà Jose a provare il suo nuovo ruolo. Maite dopo essere stata criticata dalle signore si offrirà volontaria per dare delle lezioni di disegno a Camino.

Marcelina deciderà di continuare a portare avanti l’attività che Servante ha avviato al chiosco. Nel contempo Santiago con l’aiuto di Emilio e Cesareo dedicherà una serenata a Marcia. Felipe non appena scoprirà la sorpresa che ha ricevuto la brasiliana, si arrabbierà. Genoveva organizzerà un incontro con gli abitanti con l’intenzione di rendere pubblica la sua relazione con l’avvocato. Felicia dopo un’iniziale titubanza, consentirà alla figlia di seguire le lezioni di pittura di Maite. Successivamente Bellita deciderà di inviare del cibo in modo anonimo ogni settimana a Margarita. Lolita e Felicia rimarranno sconvolte dalla nuova attività di Marcelina, invece Felipe incontrerà Marcia e Santiago per strada. Dopo aver chiesto al suo rivale di rendere felice la brasiliana, l'avvocato confesserà il suo amore a Genoveva. Quest’ultima farà presente ad Ursula di non volerla più avere al suo servizio, minacciandola addirittura con un’arma da fuoco.