La prossima settimana nella soap opera Il Segreto avverranno dei colpi di scena inaspettati. Francisca si mostrerà molto pensierosa e preoccupata per Severo. La Montenegro teme che l'uomo stia meditando un'amara vendetta. Tutto il paese, intanto, sarà in fermento per le nozze tra Fernando e Maria Elena. Una volta giunto il giorno fatidico, però, una violenta esplosione causerà la morte della sposa.

Molti dei presenti si ritroveranno sdraiati sul suolo privi di sensi e con grosse ferite.

Elsa, intanto, continuerà a stare molto male ma deciderà di tacere circa le sue condizioni di salute. Consuelo, però, capirà che la Laguna sta nascondendo qualcosa. Per tale ragione, deciderà di indagare un po' più a fondo su di lei. La donna, infine, dopo essere stata scarcerata deciderà di lasciare per sempre Puente Viejo.

Il Segreto 4-6 novembre: Severo sparisce

Nel corso della puntata di lunedì 4 novembre de Il Segreto vedremo che Severo sarà nel bel mezzo della progettazione della sua vendetta. Francisca intuirà che qualcosa non vada, pertanto, proverà a tenere sotto controllo la situazione. Intanto Maria rivelerà a suo nonno di essere invidiosa di Fernando.

Per quanto riguarda la puntata di martedì, invece, vedremo che Severo sparirà nel nulla.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Irene, allora, si preoccuperà moltissimo e si metterà sulle sue tracce onde evitare che possa commettere una pazzia. Elsa, invece, starà sempre peggio ma deciderà di continuare a mantenere il segreto circa le sue reali condizioni di salute.

Mercoledì, invece, assisteremo ai tentativi di Francisca di tenere sotto controllo Severo. A tale scopo, la donna chiederà a Mauricio di sorvegliarlo attentamente.

La puntata, inoltre, sarà scombussolata dall'arrivo di una nuova figura. Si tratta di Victoria Kent, una donna molto avvenente che sarà presa come monito dalle altre donzelle del paese.

Puntate 7-9 novembre: l'attentato alle nozze e la fuga di Elsa

Giovedì 7 novembre, invece, i telespettatori de Il Segreto assisteranno alle tanto attese nozze tra Fernando e Maria Elena. Dopo essersi scambiati le promesse, però, una violenta esplosione turberà il clima sereno e gioioso.

A causa dell'impatto la sposa perderà la vita e Fernando sarà distrutto. Anche altri presenti mostreranno evidenti ferite.

Successivamente vedremo che tutti incominceranno a domandarsi chi possa essere stato l'autore di un gesto così efferato. Considerando la situazione, ovviamente, i principali sospetti ricadranno su Severo. Francisca, infatti, sembrerà sicura e pronta alla vendetta.

L'ultima puntata, invece, quella di sabato 9 novembre, sarà incentrata sulla dura decisione di Elsa. Dopo essere stata scarcerata, infatti, la giovane deciderà di lasciare per sempre Puente Viejo.