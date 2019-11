Le anticipazioni di Matrimonio a prima vista 4 dedicato allo speciale sei mesi dopo, segnalano diversi colpi di scena riguardanti le tre coppie protagoniste di questa avvincente edizione. Nella puntata del 5 novembre, che andrà in onda sul canale in chiaro Real Time, ne vedremo delle belle. L'appuntamento è stato già trasmesso in anteprima all'interno della piattaforma a pagamento Dplay, per questo già si conoscono certi dettagli.

Ebbene, dopo sei mesi sono cambiate numerose cose a partire dall'unica coppia che aveva deciso di rimanere sposata. Dopo sole 36 ore dalla scelta di restare insieme, Cecilia e Luca si sono separati. A riportare queste scoppiettanti rivelazioni è stato il portale 'TvBlog'. All'interno del medesimo sito si apprende anche che ci sono stati dei cambiamenti anche per Ambra e Marco e per Fulvio e Federica.

Quest'ultimi, in occasione della puntata speciale, hanno sorpreso tutti baciandosi.

Speciale sei mesi dopo di Matrimonio a prima vista 4: Ambra e Marco amici, Cecilia e Luca hanno divorziato

Sei mesi fa, Ambra decise di rompere il matrimonio divorziando da Marco. Quest'ultimo, deluso da tale scelta, aveva promesso di non cercarla più perché non volerci avere niente a che fare. Ma il tempo ha fatto cambiare idea ai due ex sposini, infatti, nello speciale appuntamento di Matrimonio a prima vista 4, Ambra e Marco hanno annunciato di essere diventati dei buoni amici.

Colpo di scena anche nell'unica coppia che aveva deciso di rimanere insieme. Cecilia e Luca hanno divorziato dopo 36 ore dall'ultima registrazione della puntata del docu-reality. A prendere questa improvvisa decisione è stato lui. Stando a quanto si apprende alle anticipazioni, lontano dalla pressione delle telecamere, Luca avrebbe avuto l'opportunità di riflettere attentamente sull'intera situazione.

Dopo aver lasciato sua moglie ed essere tornato a Roma, Ambra ci è rimasta decisamente male. Anche in questo caso, il tempo si è rivelato il miglior medico. A distanza di sei mesi, i due sono in ottimi rapporti.

Federica e Fulvio si rivedono e si danno un bacio

A destare maggior scalpore è il riavvicinamento di Federica e Fulvio. La coppia ha infiammato maggiormente l'ultima edizione del programma di Real Time sin dal giorno del loro matrimonio.

Discussioni e incomprensioni hanno portato i due a prendere le distanze l'uno dall'altro e a divorziare. Con la reunion per lo speciale, però, qualcosa è cambiato. Federica ha fatto un po' di sana autocritica ammettendo di essere stata acida verso il suo ormai ex coniuge. Fulvio, invece, ha ipotizzato una possibile amicizia in futuro. A lasciar stupiti maggiormente è stato il bacio a stampo che i due ex sposini si sono concessi davanti alle telecamere.