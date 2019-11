Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, una delle soap opera più amate dai telespettatori italiani. Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa il 22 novembre su Canale 5 (dopo il trono classico di 'Uomini e Donne'), rivelano che Fernando Mesia darà una speranza a Maria Castaneda. L'uomo, infatti, la spronerà a contattare un luminare, capace di risolvere il suo problema. Raimundo Ulloa, invece, continuerà ad opporsi alle intenzione bellicose di Francisca.

Il Segreto, puntata 22 novembre: Fernando dà una speranza a Maria

Nuovi avvenimenti caratterizzeranno le puntate trasmesse questo fine settimana su Canale 5. Le anticipazioni de Il Segreto, della puntata di venerdì 22 novembre in onda dalle ore 16:10 si soffermano su Maria, interpretata dall'attrice Loreto Mauleon.

Entrando nel dettaglio, Fernando cercherà di portare conforto alla Castaneda. La madre di Esperanza e Beltran, infatti, dimostrerà di non reagire, tanto da avere sempre pensieri funesti per la testa.

A tal proposito, crederà di non poter più essere una buona madre per i suoi figli, in quanto non potrà più giocarci insieme a causa della sua immobilità. Il Mesia, a questo punto, le ricorderà di quando anche lui era dovuto stare su una sedia a rotella dopo un incidente a cavallo. Infine la inviterà a rivolgersi ad un luminare, capace di rimetterla in piedi.

Il Mesia incoraggia la Castaneda a non arrendersi

La trama de Il Segreto in programma domani 22 novembre su Canale 5 rivela che Fernando, diventato da poco vedovo di Maria Elena Casado De Brey, si accorgerà di voler ancora bene all'ex moglie, sempre più sconfortata e inconsolabile.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Per questa ragione, il Mesia cercherà di farle coraggio, tanto da strapparle un timido sorriso dopo tanta sofferenza. Il diabolico figlio di Olmo (Iago Garcia), le rammenterà di sapere benissimo cosa vuol dire muoversi su di una poltroncina a rotelle, tanto da convincerla a non abbattersi. A tal proposito, le suggerirà di sottoporsi ad una visita presso una specialista in neurologia, avendolo già conosciuto tempo prima. Maria accetterà il consiglio dell'ex marito?

Raimundo contrario alla vendetta di Francisca

Allo stesso tempo, Raimundo non riuscirà a convincere Francisca a desistere nei suoi propositi di vendetta contro Severo. La Montenegro, infatti, è sicura che il latifondista sia il mandante della strage che ha ridotto la sua figlioccia all'eterna invalidità. Una decisione che si scontrerà con quella del vecchio locandiere, il quale vorrà dimostrare a tutti i costi l'innocenza del Santacruz.

In attesa di scoprire quali saranno le intenzioni della matrona, si ricorda che la soap opera è in onda tutti i giorni alle ore 16:10 su Canale 5, ad accezione del sabato.