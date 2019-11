Martedì 19 novembre andrà in onda una nuova puntata de Il Segreto. Gli spoiler rivelano che Francisca Montenegro sarà sempre più vicina a vendicarsi di Severo Santacruz. La donna, infatti, chiederà a Mauricio Godody di trovarle un'impronta per incastrare il nemico. Prudencio, invece, farà una vera e propria dichiarazione d'amore a Lola.

Il Segreto, puntata 19 novembre: Raimundo rimprovera Francisca

Novità interessanti intratterranno i fan delle vicende ambientate a Puente Viejo, nel corso di questa settimana su Canale 5.

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardante la puntata trasmessa martedì 19 novembre dopo "Uomini e Donne", svelano che Maria (Loreto Mauleon) cadrà nello sconforto più totale, dopo aver appreso di non poter più camminare. La donna, infatti, non si rassegnerà all'idea di non poter più correre insieme ai suoi bambini. A tal proposito comincerà insistentemente a pensare che sarebbe meglio morire, piuttosto che vivere in quelle condizioni.

Fortunatamente avrà tutta la famiglia che la incoraggerà a superare questo terribile momento. Adela e Irene penseranno di andarle a fare una visita, per portarle una parola di conforto, ma Francisca con concederà alla due amiche di recarsi nella stanza della sua adorata Castaneda. Raimundo (Ramon Ibarra), a questo punto, rimprovererà aspramente la Montenegro dopo aver ampiamente criticato il suo comportamento.

Prudencio si dichiara a Lola

La trama dell'appuntamento de Il Segreto di domani 19 novembre, rivela che Prudencio, diventato nel frattempo uno strozzino dopo aver acquistato la bottega di Fe (Marta Tomasa), subirà il fascino di Lola, una bellissima ragazza molto simile a Pepa Balmes (Megan Montaner). Per questo motivo il fratello di Saul accetterà di aiutare la Mendana, tanto da offrirle 500 pesetas.

Poi, incapace di nascondere i sentimenti che prova nei confronti della ragazza, le farà una romantica dichiarazione d'amore.

Francisca (Maria Bouzas), invece, non vedrà l'ora d'incastrare Severo (Chico Garcia) per l'attentato al matrimonio di Fernando Mesia (Carlos Serrano), dove è rimasta vittima la neo-sposa Maria Elena. Di conseguenza la Montenegro chiederà al fedele Mauricio (Mario Zorilla) di procurarle un'impronta digitale del Santacruz, affinché possa metterlo con le spalle al muro una volta per tutte.

Godoy, a questo punto, accetterà di portare a termine il piano. Infine la matrona cercherà di coinvolgere Raimundo nel suo piano di vendetta nei confronti del padre di Carmelito: accetterà? In attesa di saperlo, si ricorda che lo sceneggiato è trasmesso da lunedì al venerdì sulle reti Mediaset.