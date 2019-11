È bastata una Instagram Stories pubblicata da Karina Cascella durante la messa in onda di una puntata del Trono Over, a scatenare la furiosa reazione di Barbara De Santi. All'opinionista che l'ha apostrofata con un termine poco elegante dopo averla vista ballare con Juan Luis Ciano, la dama ha risposto prima ricordando un loro vecchio incontro e poi descrivendola come una donna che se la prende sempre e solo con le altre donne.

Il botta e risposta tra Karina e Barbara

Il ballo con Juan Luis Ciano che Barbara De Santi ha chiesto ed ottenuto durante l'ultima puntata di Uomini e donne che è andata in onda, ha creato molto scompiglio sul web. I fan di Gemma Galgani, infatti, hanno attaccato la dama che si è intromessa nella nuova conoscenza della "rivale"; tra questi, spicca anche un personaggio che in passato ha fatto parte del cast della trasmissione.

Karina Cascella, tramite una pungente Instagram Stories, ha espresso il suo parere negativo nei confronti della professoressa del parterre: "Povera Gemma, Barbara è proprio una str...".

Questo attacco non è passato inosservato alla mantovana, che ha subito risposto ricordando il suo primo incontro con l'opinionista: "Quella sera a Milano esprimevi tutta la tua simpatia nei miei confronti. Ti ricordo come una persona rispettosa e bella.

Sei la stessa che ora mi dà della str.. per un ballo?".

La De Santi, poi, ha aggiunto: "Ti pensavo più intelligente, obiettiva e capace di andare oltre".

La nuova frecciatina di Barbara alla Cascella

Non contenta della prima Stories che ha dedicato a Karina, la dama del Trono Over ne ha pubblicata un'altra ancora più pungente.

"Lei è una di quelle donne che quando scoprono il tradimento del marito, se la prendono con la donna con la quale è stata tradita, non con lui.

Niente di più sbagliato", sono queste le ultime parole che Barbara ha rivolto all'opinionista che ha osato criticare il suo avvicinamento al cavaliere che sta frequentando Gemma Galgani da un paio di settimane.

Per il momento, la Cascella non ha ancora risposto alla frecciatina velenosa che le ha lanciato la De Santi tramite i social network.

Quel che è certo, è che il nuovo spasimante della protagonista di Uomini e Donne Over, ha creato un bello scompiglio in trasmissione: Tina Cipollari, in primis, sta facendo di tutto pur di mettere in crisi l'idilliaco rapporto che sembra essere nato in poco tempo tra Juan Luis e Gemma.

Sabato 23 novembre, leggendo le anticipazioni della nuova registrazione dei "senior", i telespettatori scopriranno cosa è accaduto tra i due piccioncini in questi dieci giorni lontano dalle telecamere, se le cose tra loro sono migliorate oppure questo legame ha già incontrato i primi intoppi.