Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra e trasmessa dalla domenica al venerdì sulle reti Mediaset. Gli spoiler della puntata in onda il 29 novembre, dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che tutta Puente Viejo si stringerà attorno a Carmelo Leal per dare l'ultimo saluto alla povera Adela Arellamo. A tal proposito il sindaco chiederà a un meccanico d'indagare sullo strano incidente che ha coinvolto la moglie, in quanto teme che non sia una casualità.

Il Segreto, puntata 29 novembre: Puente Viejo dà l'ultimo saluto ad Adela

Nuovi avvenimenti terranno con il fiato sospeso i fan della soap opera iberica Il Segreto. Le anticipazioni, riguardanti la puntata trasmessa venerdì 29 novembre su Canale 5, si soffermano sulle conseguenze della morte di Adela, interpretata dall'attrice Ruth Llopis. La donna, infatti, è stata coinvolta in un drammatico incidente automobilistico insieme alla sua amica Irene. All'inizio sembrava che non ci fosse stato scampo per nessuna delle due donne.

In seguito i telespettatori hanno scoperto che l'Arellano è deceduta sul colpo mentre la Campuzano ha riportato solo delle contusioni.

Tutti i sospetti ricadranno su Mauricio, visto che Francisca (Maria Bouzas) gli aveva ordinato di manomettere l'automobile delle due sfortunate donne, dirette a La Puebla per acquistare una carrozzina a rotelle per Maria. Intanto tutta Puente Viejo si stringerà attorno a Carmelo (Raul Pena), disperato per la morte della moglie. Per questo motivo organizzerà i funerali della maestra nelle sali comunali dove tutti gli abitanti, compresa Irene, daranno l'ultimo saluto alla sfortunata donna.

Leal indaga sull'incidente dell'Arellano, Severo contro Raimundo

La trama de Il Segreto in onda domani 29 novembre, sul canale del Biscione, rivela che Carmelo apparirà ossessionato dalla morte della moglie, tanto da voler trovare il responsabile del decesso di Adela. Infatti sospetterà che non sia stata una banale distrazione dell'autista, ma che qualcuno abbia volontariamente manomesso la macchina. Per questo motivo incaricherà un meccanico per esaminare attentamente i resti del veicolo distrutto.

Raimundo (Ramon Ibarra), nel frattempo, capirà che non è stato il capomastro, in quanto vittima di rimorsi di coscienza, sebbene sospetti di sua moglie. Infine l'Ulloa affronterà Severo (Chico Garcia) dopo che quest'ultimo accuserà la Montenegro di aver causato il grave sinistro. Come continuerà la storia? In attesa di scoprire il responsabile del delitto, si ricorda che il seguente episodio può essere rivisto in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.