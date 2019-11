Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da oltre 4 anni in Italia. Gli spoiler delle puntate in onda dal 4 all'8 novembre sull'emittente Antena 3, si soffermano sul triangolo amoroso che sta infiammando la Spagna. Scendendo nel dettaglio, Matias Castaneda deciderà di seguire il consiglio del nonno Raimundo. Il ragazzo, infatti, avrà intenzione di salvare le nozze con sua moglie Marcela Del Molino, tanto da prendere le distanze dall'amante Alicia.

Il Segreto: Camelia rimprovera Matias

Importanti avvenimenti accadranno nelle corso dei nuovi appuntamenti in onda in Spagna. Le anticipazioni de Il Segreto da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019, rivelano che Camelia riproverà Matias (Ivan Montes) di non esserle stato vicino. Purtroppo il Castaneda non si leverà dalla testa i baci passionali scambiati con Alicia. A tal proposito, i due amanti rischieranno di essere scoperti da Marcela all'interno di un vicolo.

Nel frattempo Tomas e Adolfo si confesseranno a vicenda i loro problemi amorosi mentre la figlia di Urrutia cercherà di capire il motivo dello strano comportamento dell'amante. Il Castaneda, a questo punto, le rivelerà di essere bloccato dopo quello che gli ha detto la figlia. Infine Dolores deciderà di informare quest'ultimo che la figlia di Encarnacion e la Del Molino hanno litigato alla locanda.

Alicia contro Marcela

Stando alle trame de Il Segreto in onda da lunedì 4 novembre in Spagna, si apprende che la moglie di Tiburcio confesserà ad Encarnacion della tresca tra Matias e Alicia e della conseguente lite tra quest'ultima e Marcela. La donna, a questo punto, affronterà sua figlia, la quale si dimostrerà per niente pentita. Per questo motivo, la moglie di Urrutia non potrà fare altro che schiaffeggiarla in pieno viso.

Poco dopo, la giovane sarà trovata dal Castaneda che le chiederà spiegazioni. In questo frangete, la ragazza accuserà la Del Molino di aver causato questa situazione. Inoltre gli chiederà di sapere dove ha nascosto le armi, di cui si era sbarazzato quando aveva incontrato le guardie civili.

Il Castaneda prende le distanze dall'amante

Encarnacion, nel frattempo, cercherà di far ragionare la figlia sulla tresca che sta avendo con il padre di Camelia.

Più tardi, i due amanti si incontreranno per parlare della situazione degli operai. In questo frangente, Matias dimostrerà di essere molto freddo con l'amante, tanto da prendere le distanze da lei. L'uomo, infatti, deciderà di dare una seconda possibilità alle nozze con Del Molino. Nel frattempo Tomas salverà il fratello da una brutta situazione. Infine il ragazzo si recherà alla locanda dove rimprovererà l'oste di aver finto di provare qualcosa per lui.

I coniugi Castaneda riusciranno a fare pace? In attesa di saperlo, si ricorda che questi colpi di scena saranno visibili in Italia solo tra setti mesi a causa della differenza di messa in onda con la Spagna.