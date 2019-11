Dopo essersi soffermati sulle puntate della prima settimana di novembre, riprendiamo le nostre anticipazioni riguardanti le trame dall'11 al 15 novembre. Vi ricordiamo che Un posto al sole è una fiction trasmessa su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20:45. Le puntate di cui parleremo in questo articolo sono quelle che vanno dalla 5371 fino alla 5375. Partiamo con la puntata numero 5371 di lunedì 11 novembre, dove si nota che Raffaele sia ancora molto preoccupato e addolorato della situazione che sta riguardando suo figlio Diego, ancora in prigione.

Intanto, Aldo si rende consapevole della fine del suo matrimonio con Delia, anche se non si aspetta le ripercussioni riguardante la loro scelta. Altra scena importante di questa puntata è la convinzione di Bice nel voler smascherare Cinzia, mentre Franco si impegna con i compiti di Bianca e capisce che la quarta elementare non è proprio una passeggiata come inizialmente pensava.

Anticipazioni delle puntate numero 5372 e 5373 di martedì 12 e mercoledì 13

La puntata numero 5372 si apre ancora con Raffale protagonista, preoccupato per il figlio Diego, mentre Bice è pronta ad elaborare un piano per smascherare Cinzia.

Nel frattempo, Giulia sembra sempre più invaghita di Marcello, mentre la maestra di Bianca preoccupa Angela. Invece, la puntata numero 5373 è caratterizzata da una decisione importante presa da Aldo, mentre Raffaele dovrà fare i conti con una sorpresa non di certo apprezzata. Altra scena importante è quella riguardante Cinzia e Bice, con quest'ultima che continua a minacciarla: riuscirà nel suo intento di far lasciare Cinzia con Guido facendo abbandonare anche la casa?

Spoiler delle puntate numero 5374 e 5375 di giovedì 14 e venerdì 15

La trattativa per l'acquisizione del Bed and Breakfast da parte di Serena sembra procedere bene e proprio questo potrebbe contribuire al clamoroso riavvicinamento fra la donna e Filippo. Tuttavia, ad un tratto viene fuori tutta verità e Beatrice si vede costretta ad allontanarsi necessariamente da Aldo. Finalmente la situazione di Diego sembra migliorare, in quanto Raffaele riceve una bellissima notizia da Niko.

A spiccare è anche il dissidio fra Marina e Fabrizio a causa dello zio, un diverbio che potrebbe portare clamorosamente alla rottura fra i due. Chiudiamo le puntate della settimana 11-15 novembre con la numero 5375: Carla che fa un incontro spiacevole al bar Vulcano, trovandosi quindi in una situazione di difficile gestione. Altra scena importante è il sereno che sembra essere tornato fra Filippo e Serena, a seguito dell'acquisizione del Bed and Breakfast da parte della donna.

La puntata si chiude con l'uscita di prigione di Diego, che torna finalmente a Palazzo e viene accolto dall'affetto dei suoi familiari. Ma il ragazzo dovrà necessariamente affrontare i commenti negativi da parte di alcuni utenti del web, che lo criticano pesantemente. Come reagirà il ragazzo?