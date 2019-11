Continua il grande successo per la terza stagione de L'isola di Pietro 3. La fiction, che vede protagonisti Gianni Morandi e Chiara Baschetti, è pronta ad andare in onda con la sua quarta puntata venerdì 8 novembre.

La scomparsa di Chiara è stato un duro colpo per gli abitanti di Carloforte ma sopratutto per sua sorella. Mentre Elena e Valerio continuano ad indagare sul caso, un nuovo omicidio sconvolge però la cittadina.

Si tratta di Lara, una giovane cameriera morta in circostanze misteriose in un resort. Nello stesso arco di tempo Caterina lascia il paese decidendo di partire assieme a Leonardo.

Anticipazioni 8 novembre: un nuovo delitto a Carloforte

I colpi di scena a Carloforte non mancano mai. Le anticipazioni relative alla quarta puntata di venerdì 8 novembre lasciano ancora una volta i fan con il fiato sospeso.

Gli spoiler rivelano che oltre al delitto di Chiara Elena e Valerio saranno infatti impegnati con un altro caso. Nel dettaglio, i due poliziotti dovranno fare i conti con la morte di Lara. Quest'ultima verrà trovata priva di vita all'interno di un hotel e le indagini porteranno ad incastrare suo padre. Franco Portorico sarà così accusato di omicidio nei confronti della figlia e anche di Chiara.

Intanto, Pietro non lascerà Ilaria che dovrà affrontare un ciclo di chemioterapia.

Caterina e Diego saranno sempre più in crisi. La giovane dopo aver saputo che il proprio fidanzato è il padre di Anna lo allontanerà, chiudendo la loro relazione. La nipote di Pietro prenderà una drastica decisione riguardante il suo futuro e comunicherà alla madre di voler lasciare Carloforte assieme al campione di windsurf.

Riassunto terza puntata e repliche in streaming

Nella terza puntata de L'isola di Pietro 3 andata in onda lo scorso 25 ottobre, Caterina ha riacquistato la vista e finalmente sembra aver ritrovato la voglia di vivere.

L'operazione fatta in America ha portato grandi risultati e adesso non vede l'ora di tornare a nuotare. Nello stesso tempo, Diego si mostra stanco di mentire a tutti e confessa a Sereni il suo segreto, ovvero che potrebbe essere il padre di Anna.

Elena e il suo collega Valerio continuano le ricerche sull'assassino di Chiara e capiscono che la sua amica Stella nasconde qualcosa. Secondo i loro sospetti la giovane defunta avrebbe avuto una relazione nascosta con il suo insegnante.

Pietro, infine, dopo aver salvato la piccola neonata dalle fiamme ha paura che quest'ultima possa morire e la veglia costantemente.

Coloro che non hanno potuto vedere gli episodi de L'Isola di Pietro 3 possono tranquillamente rivederli in diretta streaming. Le puntate sono disponibili in modo del tutto gratuito dal giorno seguente alla messa in onda su Mediaet Play.