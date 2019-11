Le trame de Il Segreto, riguardanti le puntate dal 10 al 15 novembre, dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Matias Castaneda si sottoporrà a un intervento all'occhio, mentre il popolo di Puente Viejo, capeggiato da Adela Arellano, organizzerà delle iniziative di beneficenza per pagare l'operazione di Elsa Laguna.

Il Segreto: Isaac sospetta che Elsa è malata

Nuovi sviluppi si succederanno nelle vicende ambientate a Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda da domenica 10 al 15 novembre, rivelano che Isaac apprenderà che Elsa si è messa in contatto con il dottor Zabaleta: l'uomo inizierà a sospettare che la donna abbia dei problemi di salute. Intanto Matias accuserà una febbre elevata, dovuta all'infezione all'occhio, mentre Severo confesserà a Carmelo che aveva commissionato un ordigno esplosivo per far esplodere il silo, dove la Montenegro aveva nascosto il riso.

Il dottor Zabaleta, invece, informerà Francisca, il Mesia e Raimundo che Maria resterà probabilmente paralizzata alle gambe, una notizia che farà cadere nell'angoscia la Castaneda.

Matias viene operato all'occhio

Dolores sospetterà che Gracia e Hipolito vogliano portare la nipote dalla consuocera, per questo inizierà a provare una cocente gelosia. Intanto Meliton e Onesimo tenteranno di entrare nelle grazie della nuova pescivendola.

Nel mentre spunterà un testimone dell'attentato avvenuto durante le nozze e costato la vita a Maria Elena. Matias, invece, accetterà di entrare in sala operatoria per sottoporsi a un delicato intervento all'occhio. Fortunatamente l'operazione avrà esito positivo. Allo stesso tempo, il Santacruz confesserà a Irene e Adela di non essere colpevole della strage accaduta alla Casona, peccato che una sua impronta digitale venga trovata sui resti dell'ordigno. Infine Dolores dimostrerà una vera e propria ossessione nei confronti di Belen, tanto da accusare Hipolito e la moglie di tramare contro di lei.

Il dottor Zabaleta informa la Laguna che esiste una cura

Gli spoiler de Il Segreto in onda settimana prossima (dal 10 al 15 novembre), rivelano che il dottor Zabaleta informerà la Laguna dell'esistenza di un'operazione a cuore aperto in grado di risolvere il suo problema di salute. Il luminare di Madrid che la svolge, però, richiede 4mila pesetas. Per questo motivo Adela deciderà di promuovere una colletta per racimolare il denaro. Poco dopo, l'Arellano e la Campuzano si recheranno a fare visita a Maria, ma Francisca glielo impedisce.

Puente Viejo si mobilita per salvare la figlia di Amancio

Elsa e il Guerrero riusciranno a mettere insieme 1000 pesetas. Anche Matias darà una mano nella raccolta del denaro, organizzando la proiezione di un film con protagonista Mariana. Francisca, intanto, crederà ugualmente che Severo sia coinvolto nell'attentato, tanto da chiedere a Mauricio di organizzare un diabolico piano nei suoi confronti.

Raimundo cercherà di convincere la Montenegro a fare retro marcia, almeno finché non sarà dimostrata la colpevolezza del marito di Irene. Allo stesso tempo Antolina tornerà a Puente Viejo durante lo svolgimento del film di Mariana. Dolores mediterà di rapire Belen, in quanto non vuole che i genitori si trasferiscano fuori Puente Viejo.