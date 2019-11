Il Segreto continua il suo incredibile successo sulle reti Mediaset. La trama della puntata di martedì 5 novembre dopo l'appuntamento con Uomini e Donne, svela che le nozze di Fernando Mesia e Maria Elena si tingeranno di rosso, quando scoppierà una bomba. Consuelo e Isaac Guerrero, invece, avranno dei sospetti sullo strano comportamento di Elsa.

Il Segreto, puntata 5 novembre: Consuelo e Isaac dubitano di Elsa

Imperdibili novità accadranno questo inizio settimana nelle vicende ambientate a Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alla puntata di martedì 5 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5, si soffermano sul matrimonio di Fernando con la sua Maria Elena, la nuova fidanzata arrivata da poco a Puente Viejo. Scendendo nel dettaglio, Elsa (Alejandra Meco) dimostrerà di nascondere qualcosa. La donna, infatti, non svelerà ad Isaac di avere un grave problema al cuore, che potrebbe condurla alla morte.

Un comportamento che desterà la preoccupazione di Consuelo. Proprio quest'ultima sorprenderà la Laguna mentre sta parlando al telefono con la prigione, tanto da farne parola con Marcela. Dall'altro canto, il Guerrero noterà che i soldi che aveva nascosto in un ripiano sono spariti nel nulla, tanto da cominciare a dubitare dell'amata. Cosa sta nascondendo la ragazza? Alla Casona, Mauricio chiederà spiegazioni a Francisca sullo strano comportamento di Severo. La matrona, a questo punto, negherà di conoscere le intenzioni del Santacruz, sebbene Godoy non le creda.

Un ordigno rovina le nozze di Fernando e Maria Elena

Nel corso della puntata de Il Segreto di martedì 5 novembre, Raimundo (Ramon Ibarra) porterà all'altare Maria Elena, dove Fernando attenderà emozionato per metterle la fede al dito. A al proposito, la Casado de Brey apparirà visibilmente emozionata, quando ballerà un valzer con il marito. Ma ecco che una bomba esploderà con tutta la sua potenza durante il taglio della torta. Durante i drammatici momenti si sentirà un urlo agghiacciante del Mesia. Cosa sarà successo alla Casona?

Marchena lascia il lavoro da Prudencio

Allo stesso tempo, Carmelo deciderà di aiutare il suo amico dopo aver ascoltato un discorso di Victoria Kent, una famosa avvocatessa giunta nel borgo per fare un discorso all'associazione delle donne. Intanto Marchena sorprenderà Prudencio (Jose Milan). L'uomo, infatti, ha deciso di lasciare l'enoteca dopo aver trovato un lavoro migliore. L'Ortega, a questo punto, gli augurerà il meglio, nonostante sia profondamente amareggiato.

Infine giungerà Lola, che dimostrerà di non riuscirà a saldare le rate del debito, tanto da proporsi come una nuova impiegata. Come avanzerà la storia? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera è in onda tutti i giorni sulle reti Mediaset.