Oltre la Soglia, la nuova miniserie televisiva di Canale 5, andrà in onda in prima serata a partire dal 6 novembre. La fiction con Gabriella Pession affronterà il delicato tema delle malattie psichiatriche.

Durante la prima puntata, la protagonista Tosca si dividerà tra due casi difficili al reparto di neuropsichiatria infantile, e la sua vita privata. Jacopo e Dora saranno i piccoli protagonisti della storia di mercoledì 6 novembre.

Anticipazioni prima puntata di Oltre la soglia: Tosca dovrà affrontare i casi di Jacopo e Dora

La trama del primo appuntamento di Oltre la soglia racconta che Tosca Navarro dovrà affrontare il difficile caso di Jacopo, arrestato per atti vandalici. Il primario di psichiatria infantile scoprirà che il ragazzo è dotato di un'intelligenza straordinaria e dovrà capire come aiutarlo, risalendo innanzitutto all'origine del suo malessere.

L'altra piccola protagonista del debutto della fiction sarà Dora, una ragazzina di 13 anni che vive con il terrore di essere tagliata a metà nonostante non ci sia alcuna minaccia visibile che incombe su di lei. Tosca anche in quest'occasione seguirà la giovane paziente affinché possa superare i suoi timori.

La Navarro, oltre al lavoro, sarà alle prese anche con la sua vita sentimentale: infatti la donna avrà una relazione con il pubblico ministero Piergiorgio Di Muro.

Nuova fiction di Canale 5: Oltre la soglia affronta il tema della psichiatria infantile

La nuova Serie TV Oltre la soglia andrà in onda ogni mercoledì per sei puntate. La protagonista, interpretata da Gabriella Pession, è Tosca Navarra, una neuropsichiatra infantile che nasconde un passato tormentato. La donna, inoltre, soffre di schizofrenia e questo problema da un lato la agevola nel suo lavoro per comprendere meglio i problemi dei ragazzi, ma dall'altro rappresenta un pericolo che può manifestarsi da un momento all'altro.

Questo problema creerà delle difficoltà nel suo rapporto con il Pm Piergiorgio Di Muro, interpretato da Giorgio Marchesi, con il quale ci saranno momenti di intense emozioni ma anche di bugie.

Tosca vivrà sempre in equilibrio su un filo che divide il suo presente dal difficile passato, nell'incertezza di dover piombare tutto ad un tratto nella sua malattia.

In ogni puntata della miniserie di Canale 5, la Navarro si occuperà di un caso diverso di disagio infantile, coadiuvata da molti colleghi ma ostacolata dal medico Francesco Negri.

La fiction è ambientata a Roma ed è interessante soprattutto per i temi affrontati e per l'intreccio narrativo. La stessa Gabriella Pession ha dichiarato di aver amato molto questo ruolo che ritiene il più completo della sua carriera. Inoltre l'attrice ha aggiunto che in Italia mancava una serie televisiva che trattasse l'argomento della malattia mentale.