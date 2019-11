Le trame de Il Segreto riguardanti le puntate in onda in Spagna dall'11 al 15 novembre su Antena 3 si soffermano su Matias Castaneda e Marcela Del Molino. Scendendo nel dettaglio, il figlio di Emilia e la moglie si avvicineranno sempre più, destando il malcontento dei loro rispettivi amanti, Tomas De Los Vivos e Alicia.

Il Segreto: Matias e Marcela in viaggio a Munia

Si prospetta una settimana ricca di avvenimenti per gli amanti delle vicende ambientate a Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto da lunedì 11 a venerdì 15 novembre su Antena 3 rivelano che Rosa si concederà a Adolfo. A tal proposito, Tomas consiglierà al fratello di confessare la sua relazione alla marchesa. Dall'altro canto, quest'ultimo non vorrà riconciliarsi con Marcela. La Del Molino deciderà di fare un viaggio alla Munia in compagnia di Camelia e Matias. La coppia, infatti, deciderà di appianare le loro divergenze. Per questo motivo, il De Los Vivos crederà di averla persa per sempre mentre Alicia attenderà inutilmente l'arrivo del figlio di Emilia.

Il Castaneda rifiuta Alicia

Adolfo rimarrà molto sorpreso quando scoprirà che la Marchesa vuole che sposi Marta dopo averla disonorata. Isabel, infatti, vedrà molto vantaggiosa in termini economici l'unione delle due famiglie. Intanto Manuela e Marta saranno in pensiero per l'allontanamento di Rosa, la quale si incontrerà con Adolfo. Qui il ragazzo la informerà che la madre ha accettato la loro relazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Matias e Marcela, invece, si avvicineranno sempre più, nonostante il pensiero dei rispettivi amanti sia sempre fisso nelle loro menti. A tal proposito, Alicia discuterà con il Castaneda per questioni legate ai sindacati. Qui quest'ultimo rifiuterà l'avance della figlia di Urrutia.

La Del Molino confessa a Tomas di essere tornata con il marito

Gli spoiler de Il Segreto in onda prossima settimana in Spagna (11-15 novembre), rivelano che Marcela confesserà a Tomas di avere intenzione di salvare le nozze con il marito.

Il De Los Vivos non potrà fare altro che accettare di aver perso l'amata. Marta, invece, rimarrà senza parole quando Rosa rivelerà che ha intenzione di sposarsi con Adolfo. Dall'altro canto, Manuela confiderà a Ramon di aver fatto il voto di castità quando il suo fidanzato è morto. Matias, invece, avrà un incontro con Alicia. Qui il figlio di Emilia le confesserà di aver dato una seconda chance alle nozze con la moglie.

Il figlio di Emilia apprende del grave incidente alla miniera

Alla Casona si vivranno attimi di pura tensione dopo la rivelazione della storia tra Rosa e Adolfo. A tal proposito, Ignacio accetterà che il figlio della marchesa corteggi sua figlia, a patto che si sposino in tempi brevi. Alicia, intanto, vorrà scoprire il motivo dello strano comportamento di Matias. Ma ecco che Damian informerà quest'ultimo di un grave incidente capitato alla miniere.

Qui il figlio di Emilia scoprirà che alcuni minatori sono rimasti intrappolati dopo la caduta di un pozzo. Il Capitano Huertas e Maqueda, a questo punto, organizzeranno una battuta di ricerche per recuperare i minatori superstiti, tanto da cercare i più esperti.