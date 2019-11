Nuovo appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, sabato 9 novembre. Grande spazio sarà dedicato ai tre tenori del gruppo Il Volo, all'attore Raz Degan e al tennista Fabio Fognini., tutti ospiti della trasmissione in onda su Mediaset.

Il Volo festeggiano 10 anni di carriera

Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble saranno ospiti in studio da Silvia Toffanin per celebrare i primi 10 anni di successi internazionali.

I tre tenori presenteranno il loro ultimo album, uscito l'8 novembre ed intitolato '10 Years,all'interno del quale sono raccolti i maggiori successi del trio lirico. I ragazzi si divertiranno a raccontare anche diversi siparietti accaduti durante la loro tournée che li ha resi protagonisti in America Latina e sveleranno, infine, i loro progetti futuri: il 2020 sarà, infatti, per loro un altro anno ricco di concerti sia in Italia sia all'estero, dato che si esibiranno in un tour negli Stati Uniti d'America e terranno due concerti estivi in Italia (uno al Teatro Antico di Taormina ed un altro all'Arena di Verona).

Raz Degan e Fabio Fognini si raccontano a Verissimo

Grande ritorno nel talk-show anche per l'attore, regista e modello israeliano Raz Degan, che a fine ottobre ha pubblicato un cortometraggio su Facebook intitolato 'True Stories': lo short-film ripercorre i momenti più importanti della carriera del bel cinquantunenne, dallo spot pubblicitario Jägermeister che lo rese famosissimo in Italia con l'aforisma 'Sono fatti miei', fino alle attività totalmente diverse che oggi svolge, come l'essere maestro di yoga e un missionario dell'associazione umanitaria UNHCR (L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati).

Per il tennista Fabio Fognini, invece, questa sarà la prima intervista fatta all'interno del salotto di Silvia Toffanin. Il campione ligure annuncerà la nascita della sua secondogenita che avrà dalla moglie Flavia Pennetta, ma parlerà anche della sua uscita dai top 10 della classifica ATP (Association of Tennis Professionals). Si parlerà anche del suo carattere facilmente irritabile che più volte è finito al centro di polemiche a causa di alcune sue battute sopra le righe.

Gli ospiti in studio, tuttavia non saranno solo loro: siederanno a conversare con la padrona di casa anche gli attori Fabio De Luigi e Gianpaolo Morelli, che parleranno del loro film uscito il 7 novembre ed intitolato Gli uomini d'oro, la cantante, attrice e scrittrice Mietta (pseudonimo di Daniela Miglietta) e la settima eliminata della prima edizione di Amici Celebrities, l'imitatrice Francesca Manzini.

Si ricorda che l'appuntamento pomeridiano con Verissimo inizierà come ogni sabato alle ore 16:10.