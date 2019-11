L'Oroscopo del 10 novembre è pronto a rivelare la situazione astrologica di ciascun simbolo zodiacale. Coloro che appartengono al segno del Leone vivranno delle ore favorevoli. La Bilancia finalmente avrà dei chiarimenti amorosi ma dovrà guardarsi alle spalle. In seguito le previsioni del giorno per tutti i segni.

L'oroscopo per Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Avrete molta energia che vi porterà a fare cose che di solito non fate, ma che vi saranno di grande utilità.

Potrete contare sulla grinta e soprattutto sulla voglia di scoprire nuovi orizzonti. In campo sentimentale sarete passionali con il picco massimo in serata. Questo è il periodo giusto per far notare le vostre qualità nel lavoro o affrontare, con successo, un colloquio.

Toro – In questa domenica mettete gli amici al primo posto, perché saranno loro a risollevarvi il morale. In amore molti di voi potrebbero richiedere conferme, desiderare certezze o cambiamenti.

Tra qualche tempo inizierà un periodo favorevole sia in campo lavorativo che in campo economico. Tutto ciò sarà destinato a migliorarvi sempre di più.

Gemelli – In questa giornata vi sentirete molto romantici: chi vi sta accanto apprezzerà ancora di più i vostri sogni e ciò che volete realizzare. Occhio alle interferenze famiglia–amore o lavoro–amore, potrebbero scatenarsi tensioni o lotte di potere. Cercate di non perdere la pazienza, entro fine mese l’atmosfera si rasserenerà e il partner troverà il modo di fasi perdonare.

Previsioni del giorno: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Un po' di malumore potrebbe inaugurare questa giornata di domenica, ma anche se non si parte con il piede giusto si può sempre concludere positivamente. Siete un po' scoraggiati ultimamente. Desiderate che in famiglia ci sia un po' più di dialogo del solito o magari volete avere più amicizie e divertimenti. Nel lavoro avete le idee chiare su cosa fare e su come farlo, potreste ottenere l’appoggio di una persona che conta.

L’aspetto economico non è quello che vorreste, evitate gli investimenti troppo onerosi almeno per un po'.

Leone – In questa giornata avete molta energia e contagerete chiunque vi stia vicino. Avete un intenso desiderio di pensare al futuro e vi sembra tutto perfetto. Volete costruire qualcosa di più profondo e solido. Vi piace immaginare una casa più grande o magari di intraprendere una convivenza con la persona amata.

Vi aspetta una settimana favorevole sia in campo lavorativo che in campo economico, dalla seconda parte del mese sono favoriti i colloqui e i contatti.

Vergine – Questo potrebbe essere un periodo fortunato e rivoluzionario per molti di voi. Non dovete essere pessimisti. Farete delle nuove amicizie e per tutti arriverà una piccola o grande fortuna. Grandi cose si stanno apparecchiando per voi. I single si dovrebbero guardare attorno e cercare una persona simile.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata tutto vi sembrerà diverso dagli ultimi giorni, quando i dubbi e le perplessità vi hanno resi insopportabili. Avrete modo di chiarirvi con il partner e sicuramente non avrete bisogno di fare nulla per migliorare la ripresa del vostro rapporto. Nel lavoro potreste raggiungere traguardi importanti, dovete solo guardarvi da qualcuno che vi rema contro.

Scorpione – Questa potrebbe essere una giornata di riflessione e organizzazione. Passi avanti e possibile incremento della condizione economica. Se nella vita di coppia non c’è abbastanza stimolo ma solo insoddisfazione, potreste cercare o guardare da un’altra parte. I single non hanno scuse per recitare la parte del bello e solitario, se qualcuno vi piace dovete partire diritto alla conquista.

Sagittario – Il vostro sentimento d’amore, negli ultimi tempi, è un po' deluso. Tutto ciò può capitare, la vita è fatta di alti e bassi non si può stare sempre alle stelle. Dovete trovare il modo giusto per risolvere alcune incomprensioni, solo così potete continuare a pensare al futuro. In campo lavorativo ci sono ancora incertezze e difficoltà soprattutto per coloro che lavorano autonomi, per dicembre qualcosa in meglio cambia. Attenzione agli investimenti e limitate le spese.

Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Discutere con il partner sarà difficile in questa giornata, se dovete chiarire o affrontare delle questioni doverete aspettare l’inizio della prossima settimana quando gli animi saranno più sereni. Potreste scoprire che la situazione è meno peggio di come la credevate. Sappiate che la ruota gira e a voi inizierà a girare da metà novembre.

Acquario – In questa giornata avete a disposizione il vostro fascino e non potrete fare a meno di esercitarlo sulle persone che vi stanno attorno. Le coppie attraverseranno una giornata felice e rilassante. I single hanno energia sufficiente per uscire e cercare l’anima gemella e non piangersi sempre addosso. Da lunedì in campo lavorativo dovete avere una grinta extra per competere con gli altri.

Pesci – Nei prossimi giorni, in campo lavorativo avrete opportunità e situazioni di migliorare la vostra posizione. In questa domenica sarà facile farvi avanti, chiarire, chiedere e mettervi in luce. Approfittatene senza perdere tempo. Dovete prevenire malesseri stagionali evitando di vestirvi leggeri. Meglio praticare sport per smaltire le calorie di troppo.