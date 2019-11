Nuovo appuntamento con Domenica Live, programma targato videonews, condotto dalla bellissima Barbara d’Urso, a partire dalle 17:30. Nella prossima puntata, dopo aver intervistato Antonella Elia, Massimo Lopez, aver fatto vedere per la prima volta il bambino della coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ex di Uomini e donne, Barbara si appresta ad accogliere grandissimi ospiti. La conduttrice partenopea ospiterà la mamma di Nadia Toffa, Sergio e Manuela Arcuri, con la compagna dell’attore e la loro bambina, da poco venuta al mondo.

Si ricorda che il giorno dopo, lunedì 11 novembre, Barbara ospiterà nel suo Live Non è la d’urso, per un’intervista esclusiva, lo storico compagno di fiction dell’Arcuri, Gabriel Garko, chiamato a confrontarsi con un salotto difficile dove, probabilmente, potrà chiarire come stanno veramente le cose con il collega e amico Gabriele Rossi. Largo spazio, inoltre, al torneo che ormai da settimane sta tenendo banco e appassiona gli spettatori di Domenica Live.

Si tratta del torneo che ha visto sfidarsi a suon di danza e canti, vari protagonisti del mondo dello spettacolo, come Giovanni Ciacci, Annalisa Minetti, Loredana Lecciso, probabile nuova concorrente del Grande fratello Vip insieme a Clizia Incorvaia e Flavia Vento. In testa alla classifica parziale, per il momento, ci sono Rosa e Pietro, che hanno interpretato una scena del film della Disney La bella e la bestia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Barbara D'Urso

Questa settimana il torneo vedrà protagonista la famosissima coppia di ballerini, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, che balleranno insieme alla piccola Maria. Missione della famiglia Turchi sarà quella di reinterpretare la mitica scena finale del film Dirty Dancing.

Tra le tante esclusive, intervista alla mamma di Nadia Toffa

La parte della trasmissione che sicuramente tutti i telespettatori stanno aspettando è quella che vedrà protagonista la mamma di Nadia Toffa, famosissima Iena, la cui storia ha colpito i cuori di tutti gli italiani.

Nadia, una donna solare, allegra, brillante, sino all’ultimo istante di vita ha lottato, come una leonessa, cercando sempre di far trasparire il fatto che lei stesse bene. Nadia è venuta a mancare il 13 agosto scorso, a causa di un tumore al cervello. La signora Margherita sarà in studio, per una lunga e commovente intervista, a quasi quattro mesi dalla sua scomparsa. Nell’ultima intervista al settimanale Grazia, la mamma della Iena ha parlato degli ultimi giorni vissuti dalla figlia, prima della morte, con aneddoti di vita quotidiana, che rendono Nadia ancor più umana e umile, come del resto lo è sempre stata.

Per Barbara d’Urso, amica di Nadia Toffa, questo sicuramente non sarà un momento facile.